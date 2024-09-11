Специалист рассказал ростовчанам, что делать после финального платежа по ипотеке

Жителям Ростовской области рассказали, что нужно сделать после финального платежа по ипотеке. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на юриста Александра Хаминского.
Специалист рассказал, что после последнего платежа необходимо снять с квартиры обременение. Проверить этот вопрос можно через сайт Росреестра. Для этого необходимо указать кадастровый или условный номер. Специалист заверил, что если обременение было снято, то в разделе «Права и ограничения» не будет информации об этом.
— Для самостоятельного снятия обременения с квартиры необходимо подать пакет документов в Росреестр, — говорится в сообщении.