Специалист рассказал ростовчанам, что делать после финального платежа по ипотеке

Специалист рассказал, что после последнего платежа необходимо снять с квартиры обременение. Проверить этот вопрос можно через сайт Росреестра. Для этого необходимо указать кадастровый или условный номер. Специалист заверил, что если обременение было снято, то в разделе «Права и ограничения» не будет информации об этом.