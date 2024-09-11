Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист рассказал ростовчанам, что делать после финального платежа по ипотеке

Ростовчане узнали, что необходимо сделать после финального платежа по ипотеке.
Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали, что нужно сделать после финального платежа по ипотеке. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на юриста Александра Хаминского.

Специалист рассказал, что после последнего платежа необходимо снять с квартиры обременение. Проверить этот вопрос можно через сайт Росреестра. Для этого необходимо указать кадастровый или условный номер. Специалист заверил, что если обременение было снято, то в разделе «Права и ограничения» не будет информации об этом.

— Для самостоятельного снятия обременения с квартиры необходимо подать пакет документов в Росреестр, — говорится в сообщении.