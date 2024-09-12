Почему Александра Невского считают покровителем воинов и дипломатов

Когда сегодня рассуждают об ошибке «цивилизационного выбора» князя, забывают, что выбор был из двух зол. Да, монголо-татары, прокатываясь волной, опустошали русские земли, захватывая все, что могли увезти, всех, кого могли увести. Но были ли цивилизованные европейцы лучше? Вот что пишет французский историк Жак Ле Гофф о крестовых походах: «Вместо того чтобы смягчить нравы, священная война в своем неистовстве привела крестоносцев к худшим эксцессам, начиная еврейскими погромами и заканчивая массовыми избиениями и грабежами; а духовно-рыцарские ордена, оказавшиеся неспособными защитить и сохранить Святые земли, осели на западе, чтобы предаться там всем видам финансовых и военных злоупотреблений». «Сами сарацины (мусульмане — М. Г.), — читаем у византийского хрониста Никиты Хониата, — более добры и сострадательны по сравнению с этими людьми, которые носят на плече знак Христа». При этом покоренных «братьев-христиан» принуждали отказываться от веры предков.