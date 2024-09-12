Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Вера» 16+
Режиссер: Ирина Волкова. В ролях: Виктория Толстоганова, Ольга Сутулова, Алексей Розин, Тимофей Тимков, Полина Меркурьева, Наталья Бочкарёва, Ольга Лапшина.
Драма «Вера» снята по мотивам знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Новую музыку для фильма написал композитор Алексей Рыбников.
Вера живет исключительно проблемами своей семьи: вечно болеющего мужа Кости и 15-летнего сына Ромки. Вообще-то Веру всё устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь ее супруга — красавица Людмила, да еще и с дочерью Юлей. В последней как раз ничего особенного нет, но, как назло, именно этой девочкой увлекается Ромка. Теперь героиня всерьез думает о разводе и размене квартиры, пытается вынудить сына отдалиться от Юльки.
С 12 сентября в прокате.
«Аполлон 18» 16+
Режиссер: Гонсало Лопес-Гальего. В ролях: Уоррен Кристи, Ллойд Оуэн, Райан Роббинс, Майкл Копса, Эндрю Эйрли, Курт Макс Рунте.
Всероссийская телепремьера фильма ужасов. Космический хоррор в формате «найденных пленок» — совместный продюсерский проект Тимура Бекмамбетова и братьев Вайнштейн.
По официальным данным, «Аполлон 17» был единственной лунной экспедицией с участием людей. Почему уже 35 лет никто не летает на Луну? Ходили слухи, что была еще одна миссия и с ней что-то случилось, но вся информация об этом была засекречена. Не было никаких доказательств, пока не появились сенсационные материалы.
13 сентября, РЕН ТВ.
«Холоп из Парижа» 12+
Режиссеры: Александр Шарло, Франк Манье. В ролях: Одран Катин, Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре, Джейд Педри, Марк Ризо.
Луи — избалованный мажор, который всё свое время развлекается в клубах, безостановочно тратя деньги отца, генерального директора группы отелей. Устав от выходок сына, отец решает преподать ему урок: он заставляет Луи поверить, что тот перенесся во времена Людовика XIV, примерно на три с половиной столетия назад. Втянутый в этот заговор, главный герой быстро понял, что жизнь в замке того времени была не для всех. Попрощавшись с роскошью и современными удобствами, Луи вынужден обменять их на ведра и тряпки.
С 12 сентября в прокате.
«Хор» 18+
Режиссер: Алена Райнер. В ролях: Олег Чугунов, Сергей Голомазов, Павел Баршак, Михаил Жигалов, Ольга Волкова, Анастасия Микульчина, Александр Галибин, Иван Агапов.
Сериал вдохновлен реальной историей Сергея Парамонова, которого в 70-е годы знала и любила вся страна. Без всякого музыкального образования мальчик сумел стать солистом главного советского детского хора. Его возглавлял Виктор Сергеевич Попов, именем которого сейчас названа Академия хорового искусства в Москве. Ее нынешние ученики и исполнили песни для сериала: «Погоня», «Песенка крокодила Гены», «Трус не играет в хоккей», «Вместе весело шагать».
С 16 сентября, Первый канал.
«Любовь зла» 16+
Режиссер: Денис Гуляр, Гайк Асатрян. В ролях: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук, Дмитрий Власкин, Владимир Сычев, Анна Ардова, Ольга Турчак, Анастасия Чистякова.
Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.
С 12 сентября в прокате.
«Капитанская дочка» 12+
Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Олег Савостюк, Даниил Вершинин, Александра Лукьянова, Дмитрий Карташов, Антон Соколов, Сергей Вершинин, Александр Тютин, Александр Фролов, Григорий Фирсов, Юлия Романович.
Это спектакль-расследование, все герои и события рассматриваются постфактум. Режиссер Сергей Безруков идет вслед за Пушкиным — художником, историком, исследователем, используя в спектакле не только выдающийся художественный текст повести, но и научную монографию А. С. Пушкина «История Пугачева», а также реальные документы той эпохи, выдержки из допросов и судебного слушания по делу о восстании Емельяна Пугачева.
12, 13 сентября, 19:00, Московский Губернский театр.
«Матросская Тишина» 16+
Режиссер: Олег Табаков. В ролях: Владимир Машков, Владислав Миллер, Виталий Егоров, Сергей Угрюмов, Яна Сексте, Мария Шумилова, Нелли Хаперская, Александр Уфимцев, Алексей Уфимцев, Игорь Петров.
Театр Олега Табакова открывает сезон на сцене «Современника» легендарной постановкой Олега Табакова, восстановленной Владимиром Машковым и Александром Мариным. Роль Абрама Ильича Шварца стала знаковой и одной из важнейших в актерской биографии худрука театра. Впервые немолодого еврея из провинциального Тульчина Владимир Машков сыграл еще студентом, учась на курсе Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. В 1990 году «Матросская Тишина» появилась в репертуаре Театра-студии Табакова и 10 лет не сходила с афиши. В 2019 году пьеса Александра Галича вновь вернулась в афишу.
14, 15 сентября, 19:00, Московский театр «Современник».
«Преступление и наказание» 18+
Режиссер: Владимир Мирзоев, Ольга Бараняй.
В новом иммерсивном шоу создатели подробно рассмотрят некоторые сцены из романа, которые были прописаны автором не подробно. Многие важные детали читатель узнает из писем матери Раскольникова или из монологов Свидригайлова. Эти фрагменты переведены режиссером в драматическую форму: в шоу активно используются язык тела и хореография, а также уникальные костюмы, декорации и спецэффекты. В диалогах героев появятся фрагменты из других произведений писателя — «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Записок из подполья», «Дневника писателя».
«ЧеховЪ. Вишневый садЪ. Нет слов!» 16+
Режиссер: Сергей Женовач. В ролях: Иван Янковский, Глеб Пускепалис, Александр Антипенко, Алексей Вертков, Юрий Горин, Вячеслав Евлантьев, Ольга Калашникова, Елизавета Кондакова, Мария Корытова.
Премьера. Пьеса Сергея Женовача и Александра Боровского по мотивам пьесы Чехова. Как говорит режиссер, возникла идея сделать необычную работу, разрушить привычную форму. Кажется, что в Чехове уже нет живого места, он весь разобран на цитаты, и все мы знаем, как его надо играть и ставить, говорит Женовач. Этот «Вишневый сад» — с минимумом слов, на действии, на восприятии. Здесь молчание становится основным выразительным средством.
14, 15, 18 сентября, 19:00, СТИ.
«Алиса в стране подводных чудес» 0+
Режиссер: Людмила Мунирова. В ролях: Елена Пономарёва, Александр Хотенов, Алёна Сергеева, Тимофей Мартынов.
Спектакль, основанный на знаменитой сказке Льюиса Кэрролла, расскажет историю Алисы, загадочного кролика и других удивительных персонажей. Во время представления дети отправятся в волшебную страну подводных чудес, где им предстоит помочь разгадать все загадки, спастись от опасных акул-ищеек и освободить заколдованных обитателей морских глубин с помощью волшебной мыльной пены.
14, 15, 19 сентября, 11:00, 13:00, 16:30, ВДНХ, «Москвариум», камерный зал «Ламантин».
«Золушка» 6+
Хореограф: Валерий Анучин. В ролях: Ксения Овод, Александр Тарасов.
Национальный русский балет «Возрождение» представит балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. В основе сюжета сказка Шарля Перро. В спектакле Золушка не только добрая и трудолюбивая, но и веселая, бесстрашная девушка, остающаяся собой даже на пышном балу среди чопорных придворных. Юмор, гротеск, великолепная хореография, 3D-анимация, яркие костюмы и декорации создают фантастический мир. Спектакль проходит в сопровождении живого оркестра.
15 сентября, 19:00, ДК МАИ.
«Гример» 12+
Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Валентин Клементьев, Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, Эдуард Флеров, Сергей Гребенников, Дарья Дуженкова, Таисия Краснопевцева, Ольга Зрилина, Юлия Волкова.
Необыкновенное путешествие во времени и пространстве. Попав в историческую усадьбу Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полную драматических событий и приключений. В первой части спектакля зрители, разделившись на четыре группы, перемещаются по пространству усадьбы, во второй — располагаются в традиционном театральном зале, где смотрят неожиданный финал истории. Каждый зал, кабинет, каждая комната, лестница и даже кухня этого удивительного дома наполнены событиями. А в финале публике покажут красочную, полную песен и танцев постановку традиционной индийской сказки.
12, 13 сентября, 19:00, Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова.
«Вероника решает» 16+
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Анастасия Сычева, Дмитрий Бозин, Надежда Меньшова, Александр Борисов, Жанна Чирва, Роман Зубрилин, Леонид Трегуб, Любовь Новак, Мария Орлова, Лев Смирнов, Марианна Канивец, Александр Жуков.
Премьера по мотивам мирового бестселлера бразильского писателя Пауло Коэльо «Вероника решает умереть». Попытка самоубийства, сумасшедший дом, любовь, которая возвращает вкус к жизни — сюжет книги известен, но как будет у Грымова? В своей новой постановке режиссер продолжает исследовать природу человека, погружая зрителей в захватывающую, пронзительную, сакральную историю о тайне жизни. Как посмотреть в лицо собственным страхам и отчаянию? На что способны настоящая Любовь и Надежда? Возможно ли вновь поверить в свои силы и научиться доверять жизни?
14 сентября, 18.00, Театр «Модерн».
«В песне — жизнь моя»: юбилейный концерт Александры Пахмутовой 6+
Юбилейный концерт народной артистки СССР, композитора, которую по праву можно считать национальным достоянием России. Прозвучат редко исполняемые симфонические и инструментальные произведения Александры Пахмутовой. Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России Сергея Скрипки исполнит «Русскую сюиту», «Карнавал», «Сердце на ладони», «Млечный путь», увертюру «Приглашение к празднику», а также музыку, написанную к кинофильмам «Битва за Москву», «О спорт, ты — мир!», «Три тополя на Плющихе», «Девчата», «Полынь — трава горькая» и другим.
16 сентября, 19:00, Концертный зал имени Чайковского.
Редкая музыка Шнитке в Англиканском соборе 6+
Ансамбль INTRADA исполнит редкую музыку Альфреда Шнитке. «Стихи покаянные» — шедевр русской духовной музыки XX века и одно из сложнейших хоровых произведений. Написаны для смешанного хора без сопровождения в 1987 году и посвящены тысячелетию крещения Руси. Концерт организован Союзом композиторов России и приурочен к 90-летию со дня рождения выдающегося композитора XX столетия. Руководитель вокального ансамбля INTRADA — Екатерина Антоненко. Концерт пройдет при поддержке Минкультуры России.
16 сентября, 19:00, англиканский собор Святого Андрея.
«Иосиф Бродский. Место не хуже любого» 18+
Выставка посвящена истории отъезда поэта за границу, его жизни в Европе и Америке. Экспозиция впервые подробно рассказывает о реальных маршрутах Бродского-эмигранта с 1972 по 1996 год и его перемещениях в поэтических пространствах. Шесть разделов посвящены дню отъезда из СССР и странам, где жил поэт впоследствии: Великобритании, США, Швеции и Италии. На выставке представлено более 200 экспонатов, среди которых мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством Бродского, а также живописные и графические произведения из крупнейших государственных музеев.
До 12 января, Еврейский музей и центр толерантности.
«Мой Пушкин». Образы А. С. Пушкина в офортах Романа Айххорна 0+
Серии офортов Романа Айххорна, подобно сборнику новелл, в каждом графическом листе раскрывают одну из граней жизни поэта, рисуют Пушкина в разных образах. Творческая фантазия художника помещает персонажей в особый таинственный мир, мир Зазеркалья, где обитают видения прошлого и у зрителей есть возможность заглянуть в этот мир, полный поэзии, философии и мистических мотивов.
До 6 октября, Музей-заповедник «Остафьево»- «Русский Парнас».
«Восточный музей Петра Щукина» 0+
Петра Щукина знали все антиквары, букинисты, почитатели редкостей и древностей Москвы. Каждый день торговцы привозили товар прямо к его двери. Да и свой дом он превратил в музей. Точнее, его дом и был музеем. В 1905 году Щукин подарил свое собрание Историческому музею. Так в одночасье коллекция пополнилась на 300 тыс. предметов, увеличившись в размере более чем в два раза. Когда в 1918 году образовался Музей Востока, часть щукинских предметов перешла во владение нового учреждения. Спустя более 100 лет ориентальную коллекцию решили воссоединить на выставке.
До 17 ноября, Музей Востока.
Автомобильная коллекция 12+
Экскурсия по Открытой коллекции Политехнического музея. Где применялся советский электрический микроавтобус? Откуда появлялись советские автохиты? Какие советские машины лучше всего продавались за рубежом? И чем американский подход к легковым автомобилям отличался от европейского? Ответы на эти и другие вопросы об истории автомобилей ждут всех желающих. Посетители увидят грузовики с открыток автоэкспорта, редкие советские автомобили 1930-х и 1940-х, включая ЗиС-101А, КИМ-10−50 и единственный созданный КИМ-10−52, а также Chrysler Imperial Crown 1960 года и полноразмерный макет-эксперимент итальянского ателье Ghia под названием «Селена».
15 сентября, 17:00, Технополис «Москва».
II Международный фестиваль «Артист» в Цирке Никулина 0+
Праздник циркового искусства. На него было подано более 100 заявок только из России и примерно столько же из-за рубежа. В финальный конкурс прошли участники из Чили, Германии, Узбекистана, Казахстана, Италии, Испании, Польши, Австрии, Хорватии, Венгрии, Бразилии, Аргентины, Китая, Монголии, Австралии и России. Члены жюри и почетные гости — представители разных стран и лучших цирковых компаний со всего мира. Завершится фестиваль 15 сентября гала-представлением с вручением призов.
12, 13 сентября, 19:00, 14 сентября, 14:00, 15 сентября, 13:00, Цирк Никулина.
«Фандом Фест» 0+
Поклонников корейской культуры ждет «Фандом Фест» от «ВКонтакте». Он будет посвящен азиатской культуре, кино, сериалам, книгам, комиксам, танцам k-pop cover dance и фандомным авторам: косплеерам, писателям и художникам. Фестиваль подготовит для гостей выступления артистов, встречи с кумирами, конкурсы, тематические зоны и другие активности. Следить за обновлениями и анонсами программы можно в официальном сообществе. Билеты доступны по ссылке.