Дни Х: в Петербурге стартовал 10-й Форум объединенных культур

— В наше время даже странно говорить о таких вещах. Вы кого хотите лишить права бесплатного посещения музеев? Пенсионеров? Студентов? Я могу сказать, что уже давно безуспешно добиваюсь льгот для студентов академии, но все без толку. Да, сейчас всем непросто, но есть какие-то принципиальные вещи, — подчеркнул Семен Михайловский. — Если речь идет действительно только о компенсации выпадающих доходов, то это вполне возможное направление. И всё равно странно…