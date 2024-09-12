Дни Х: в Петербурге стартовал 10-й Форум объединенных культур

Патриарх Кирилл рассказал об опасности искусственного интеллекта, музеи договорились попросить государство уменьшить количество льгот и увеличить финансирование реставрации, а артисты из стран БРИКС приехали спеть дуэтом с российскими звездами. В Санкт-Петербурге стартовал юбилейный, X Форум объединенных культур, включающий более 250 мероприятий деловой и культурной программы. «Известия» посетили главные события первого дня и собрали ключевые новости.
Форум объединенных культур, прежде называвшийся Санкт-Петербургским культурным форумом, традиционно проводился в ноябре. В этом году его перенесли на середину сентября, от чего участники, кажется, только выиграли: прекрасная погода позволяет не стоять в очередях в гардероб и комфортно перемещаться между различными площадками, которых немало. Это и Капелла, и Музей им. Маяковского, и Шереметевский дворец.
Основным местом дискуссий и пленарных заседаний, как и раньше, выбран Главный штаб Эрмитажа. Причем, чтобы попасть туда, всем гостям требуется сдавать ПЦР-тесты не менее чем за сутки. Но в «нулевой» день — 11 сентября — главное мероприятие состоялось в Мариинском дворце, расположенном напротив Исаакиевского собора: там выступил с лекцией и побеседовал с зарубежными гостями Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Приезд главы РПЦ на культурный форум — событие необычное. И в данном случае, видимо, основной целью Его Святейшества в Северной столице были запланированные на следующий день (12 сентября) торжества по случаю 300-летия перенесения мощей святого князя Александра Невского. Однако в своем выступлении перед гостями форума патриарх говорил об ином: о важности связи культуры с религией и необходимости опоры на нравственные и духовные ценности, без которых всё остальное не имеет смысла.
— Утратив опорные религиозно значимые ориентиры, культура утрачивает свою душу, — заявил патриарх и раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. — Жуткие картинки Олимпиады — невероятный регресс западной цивилизации.
Рассказав о своем общении с филологом Юрием Лотманом, Кирилл процитировал его фразу: «Культура начинается с запретов». И добавил: «Если бы священнослужитель или тем более патриарх произнес такое, разнесла бы его либеральная интеллигенция в пух и прах».
По мнению Кирилла, необходимо остановить процесс дегуманизации культуры. И этот тезис удачно отозвался затем в вопросе от гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, спросившего патриарха об отношении к использованию искусственного интеллекта в культурной сфере. Кирилл ответил, что внедрение ИИ может привести к колоссальному технологическому прорыву, однако ни в коем случае нельзя дать ему возможность выйти из-под контроля человека.
Тема искусственного интеллекта обещает стать одной из главных на форуме. Ей будет посвящено три панельных дискуссии в Главном штабе, первую из которых модерировать будет как раз Роман Карманов, и демонстрация работы отечественной разработки Reface Technology, позволяющей воссоздать цифровой образ человека. А перед началом заседаний гостей ожидает музыкальная увертюра, подводящая к теме высоких технологий: выступление Надежды Бабкиной вместе с роботом.
Из других сквозных тем — культурный суверенитет, евразийское партнерство, формирование культурной политики, приглашение зарубежных деятелей в Россию. С последним, как выясняется, ситуация не такая плохая, как можно было предположить. Более того, есть положительная динамика.
— В прошлом году на московских концертных и театральных площадках свои таланты представили 88 зарубежных артистов из 23 стран мира, а в текущем по итогам восьми месяцев — в два с половиной раза больше: 225 артистов из 38 стран, — сообщил «Известиям» министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин в преддверии своего визита на форум.
К слову, в Санкт-Петербург на форум приехало немало иностранных музыкантов. «Нулевой» день завершился фестивалем культуры стран БРИКС в Александринском театре, на котором выступили академические исполнители с разных континентов. Ну, а 13 сентября на Дворцовой площади состоится бесплатный общедоступный концерт, где наши звезды (Денис Майданов, Хабиб, Бурито, ST, Юлианна Караулова) споют дуэтом вместе с популярными певцами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Аббревиатура БРИКС неоднократно фигурирует и в расписании мероприятий деловой программы. 11 сентября министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась со своими коллегами из других стран объединения, а 13-го состоится дискуссия представителей международного музейного совета ИКОМ, где будут участвовать президент российского и председатель индийского отделений организации плюс их коллеги из Пакистана, Кении и ОАЭ.
Российские же музейщики уже успели встретиться в рамках форума — и их мероприятие не обошлось без скандального элемента. На состоявшемся в Эрмитажном театре общем собрании Союз музеев России выразил «озабоченность ситуацией, сложившейся с введением и применением льгот, дающих право на бесплатное посещение музеев». Было решено до конца 2024 года направить в администрацию президента, Госдуму, Совфед и правительство предложения по внесению изменений в законодательство и разработке прозрачного механизма компенсации выпадающих доходов музеев.
В беседе с «Известиями» ректор Санкт-Петербургской академии художеств, куратор выставок Семен Михайловский резко осудил инициативу Союза музеев, назвав ее неэтичной.
— В наше время даже странно говорить о таких вещах. Вы кого хотите лишить права бесплатного посещения музеев? Пенсионеров? Студентов? Я могу сказать, что уже давно безуспешно добиваюсь льгот для студентов академии, но все без толку. Да, сейчас всем непросто, но есть какие-то принципиальные вещи, — подчеркнул Семен Михайловский. — Если речь идет действительно только о компенсации выпадающих доходов, то это вполне возможное направление. И всё равно странно…
На заседании была поднята и еще одна острая тема — реставрация музейных предметов. По оценке Союза музеев, потребности в финансировании этой сферы в сто раз выше, чем обеспечивает государство. В ближайшие месяцы объединение планирует подготовить предложения по созданию долгосрочной национальной программы реставрации музейных предметов.
Наверняка эти темы еще будут подняты на форуме, да и после. Но какое развитие столь смелые инициативы получат в дальнейшем — сказать сложно. Остается наблюдать.