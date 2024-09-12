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УНИКС разгромил «Бешикташ» в первом матче Суперкубка Единой лиги

Источник: Российская газета

В Москве стартовал Суперкубок баскетбольной Единой лиги. В первом матче казанский УНИКС уверенно разобрался с турецким «Бешикташем» — 97:69.

Напомним, в турнире принимают участие четыре лучших клуба прошлого сезона Единой лиги — помимо УНИКСа это ЦСКА, питерский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань», а также две приглашенные команды — «Бешикташ» и сербская «Црвена Звезда».

Участники поделены на две группы, победители которых сыграют в финале 14 сентября. В группу с УНИКСом и «Бешикташем» попал «Зенит», который сыграет с турецкими гостями сегодня.

«Бешикташ» — не самое громкое имя в европейском баскетболе, но коллектив довольно крепкий. Тем удивительней, насколько легко с ним разобрался УНИКС. И это без звездного Ненада Димитриевича, который покинул Казань в межсезонье. Интересно, что первую четверть турки даже выиграли — 22:19, но в следующей 10-минутке «Бешикташ» провалился — 13:39. Исход матча был фактически предрешен.

Самым результативным игроком встречи с 24 очками стал новичок УНИКСа Девон Акун-Перселл, переехавший минувшим летом в Казань из «Локомотива-Кубани».

Второй матч игрового дня, в котором встречались ЦСКА — «Локомотив-Кубань», завершился уже после подписания этого номера «РГ» в печать.

Впервые самый большой бюджет среди клубов Единой лиги оказался у питерского «Зенита» — 2,257миллиарда рублей

Тем временем вчера Единая лига провела ежегодную пресс-конференцию, на которой открыла бюджеты своих клубов за прошлый сезон. Обладателем самого большого бюджета оказался «Зенит» (2,257 млрд рублей), на втором месте — ЦСКА (2,143 млрд), замыкает тройку «Локомотив-Кубань» (1,473 млрд). Самый маленький бюджет был у саратовского «Автодора» — 233 млн рублей.

Отметим, что «Зенит» впервые вырвался в лидеры по величине бюджета. В прошлом сезоне питерцы завоевали «бронзу».

«В баскетбол играют не бюджеты, а организации, команды и люди. Операционные расходы увеличились, тренерский штаб стал получать больше — это значит, что команды удерживают своих специалистов», — поведал президент Единой лиги Сергей Кущенко.

Бюджет самой лиги в прошлом сезоне составил 1 миллиард 186 миллионов рублей. Как подчеркнул Кущенко, увеличились поступления от спонсоров. Кроме того, на 30 процентов больше стал призовой фонд для клубов.

Где будем смотреть

12 сентября, четверг, «Матч ТВ».

17.00 «Зенит» — «Бешикташ». Прямая трансляция.

«Матч! Игра».

20.00 ЦСКА — «Црвена Звезда». Прямая трансляция.