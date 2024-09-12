УНИКС разгромил «Бешикташ» в первом матче Суперкубка Единой лиги

«Бешикташ» — не самое громкое имя в европейском баскетболе, но коллектив довольно крепкий. Тем удивительней, насколько легко с ним разобрался УНИКС. И это без звездного Ненада Димитриевича, который покинул Казань в межсезонье. Интересно, что первую четверть турки даже выиграли — 22:19, но в следующей 10-минутке «Бешикташ» провалился — 13:39. Исход матча был фактически предрешен.