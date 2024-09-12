УНИКС разгромил «Бешикташ» в первом матче Суперкубка Единой лиги

В Москве стартовал Суперкубок баскетбольной Единой лиги. В первом матче казанский УНИКС уверенно разобрался с турецким «Бешикташем» — 97:69.
Участники поделены на две группы, победители которых сыграют в финале 14 сентября. В группу с УНИКСом и «Бешикташем» попал «Зенит», который сыграет с турецкими гостями сегодня.
«Бешикташ» — не самое громкое имя в европейском баскетболе, но коллектив довольно крепкий. Тем удивительней, насколько легко с ним разобрался УНИКС. И это без звездного Ненада Димитриевича, который покинул Казань в межсезонье. Интересно, что первую четверть турки даже выиграли — 22:19, но в следующей 10-минутке «Бешикташ» провалился — 13:39. Исход матча был фактически предрешен.
Самым результативным игроком встречи с 24 очками стал новичок УНИКСа Девон Акун-Перселл, переехавший минувшим летом в Казань из «Локомотива-Кубани».
Второй матч игрового дня, в котором встречались ЦСКА — «Локомотив-Кубань», завершился уже после подписания этого номера «РГ» в печать.
Тем временем вчера Единая лига провела ежегодную пресс-конференцию, на которой открыла бюджеты своих клубов за прошлый сезон. Обладателем самого большого бюджета оказался «Зенит» (2,257 млрд рублей), на втором месте — ЦСКА (2,143 млрд), замыкает тройку «Локомотив-Кубань» (1,473 млрд). Самый маленький бюджет был у саратовского «Автодора» — 233 млн рублей.
Отметим, что «Зенит» впервые вырвался в лидеры по величине бюджета. В прошлом сезоне питерцы завоевали «бронзу».
«В баскетбол играют не бюджеты, а организации, команды и люди. Операционные расходы увеличились, тренерский штаб стал получать больше — это значит, что команды удерживают своих специалистов», — поведал президент Единой лиги Сергей Кущенко.
Бюджет самой лиги в прошлом сезоне составил 1 миллиард 186 миллионов рублей. Как подчеркнул Кущенко, увеличились поступления от спонсоров. Кроме того, на 30 процентов больше стал призовой фонд для клубов.
12 сентября, четверг, «Матч ТВ».
17.00 «Зенит» — «Бешикташ». Прямая трансляция.
«Матч! Игра».
20.00 ЦСКА — «Црвена Звезда». Прямая трансляция.