Тарасова недовольна организацией захоронения Белоусовой и Протопопова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась недовольной выбором даты захоронения праха именитых фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Об этом Тарасова рассказала в интервью РБК.
Церемония захоронения прошла в Петербурге на Волковском кладбище в среду 11 сентября. Однако параллельно в Новогорске проходили закрытые предсезонные прокаты фигуристов. Контрольные прокаты состоятся в Петербурге с 14 по 15 сентября. В связи с этим многие спортсмены не смогли присутствовать на церемонии.
— Я буквально поражена, не сказать бы хуже, датой церемонии прощания Белоусовой и Протопопова. Не знаю, зачем такое обсуждать. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать, — поделилась Тарасова с изданием.
Напомним, урны с прахом фигуристов захоронили на Волковском кладбище в родственную могилу отчима Протопопова поэта Дмитрия Цензора и его матери балерины Агнии Груздевой.
Фигуристка Белоусова скончалась в сентябре 2017 года. Супруг хранил ее прах у себя дома, а сам умер в ноябре 2023 года. Он завещал, чтобы его вместе с супругой похоронили на Волковском кладбище.