Тарасова недовольна организацией захоронения Белоусовой и Протопопова

— Я буквально поражена, не сказать бы хуже, датой церемонии прощания Белоусовой и Протопопова. Не знаю, зачем такое обсуждать. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать, — поделилась Тарасова с изданием.