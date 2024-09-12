Новые производственные силы способствуют высококачественному развитию торговли услугами Китая

Китайская международная ярмарка торговли услугами CIFTIS-2024 пройдет с 12 по 16 сентября в Национальном конференц-центре и индустриальном парке «Шоуган». Более 80 стран и международных организаций уже подтвердили свое участие в ней. Из них 13 стран и международных организаций впервые представят собственные выставочные стенды.
По данным министерства коммерции, с января по май 2024 года торговля услугами в Китае продолжает стремительно расти, при этом общий объем импорта и экспорта достиг свыше 3 триллионов юаней. Это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них экспорт составил больше 1,2 триллиона юаней, показав рост на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом, а импорт — свыше 1,8 триллиона юаней, что на 19,6 процента выше в годовом исчислении. Дефицит торговли услугами зафиксирован в размере около 583 млрд юаней.
С одной стороны, это отражает жизнеспособность экономики Китая и растущий спрос на высококачественные зарубежные услуги (туристические, медицинские и услуги высшего образования) для удовлетворения желаний потребителей, имеющих разнообразные требования, и показывает повышение уровня жизни страны. С другой стороны, это также демонстрирует, что Китай имеет огромный потенциал в развитии торговли услугами.
Предшественником CIFTIS была Китайская международная ярмарка торговли услугами в Пекине (Пекинская ярмарка), стартовавшая в 2012 году. Она официально сменила название и повысила уровень — до общенационального — в 2020 г. Наряду с Китайской международной выставкой импортных товаров (CIIE), Китайской ярмаркой импортных и экспортных товаров (CIEF) и Международной выставкой потребительских товаров CICGF, Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS) стала одной из четырех крупнейших выставочных площадок страны, а также крупнейшей в мире многопрофильной ярмаркой комплексных услуг, подчеркивая открытость и сотрудничество и привнося заряд позитивной энергии в рост мировой экономики.
Примерить очки виртуальной реальности и отправиться посмотреть в них известные достопримечательности; с помощью искусственного интеллекта попрактиковать оздоровительный комплекс упражнений Бадуаньцзинь («Восемь кусков парчи»); понаблюдать за роботами, представляющими свои способности, — все это услуги, к которым можно будет прикоснуться непосредственно в процессе предстоящей выставки.
На CIFTIS-2024 будет представлено большое количество новых технологий и продуктов. Посетители смогут окунуться в фантастическую атмосферу цифровой жизни. Более 60 компаний и организаций продемонстрируют на ярмарке свои последние разработки. CIFTIS-2024 будет проходить на двух основных площадках. Комплексные выставки будут проводиться в Китайском национальном конференц-центре, а тематические выставки в индустриальном парке «Шоуган». Экспозиции будут уделять особое внимание новым производственным силам, в которые интегрированы модели и форматы бизнеса современной сферы услуг, высокотехнологичного производства и современного сельского хозяйства. Будет охвачен широкий популярный сектор отраслей, таких как технологии искусственного интеллекта, разработка метавселенной, спутниковый интернет, большие данные и вычислительная мощность, финансовые, цифровые технологии в культуре и туризме, умное образование, умная физкультура, умное строительство, технологии энергосбережения и сокращения выбросов углерода и другие.
В индустриальном парке «Шоуган» будет построена зона, посвященная лидирующим пекинским предприятиям по развитию индустрии будущего. Кроме того, вновь появится зона международных инновационных инкубаторов, к которой будут привлечены более 10 технологических компаний из России, Франции, Британии и других стран. Будут продемонстрированы технологические достижения во многих областях, таких как финансовые технологии, летательные аппараты, индустриальный интернет, разработка и внедрение программного обеспечения, медицинские технологии и т. д.
В рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами 2024 года также будет проведен Глобальный саммит по торговле услугами, публикация новых разработок и другие соответствующие мероприятия.