Новые производственные силы способствуют высококачественному развитию торговли услугами Китая

По данным министерства коммерции, с января по май 2024 года торговля услугами в Китае продолжает стремительно расти, при этом общий объем импорта и экспорта достиг свыше 3 триллионов юаней. Это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них экспорт составил больше 1,2 триллиона юаней, показав рост на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом, а импорт — свыше 1,8 триллиона юаней, что на 19,6 процента выше в годовом исчислении. Дефицит торговли услугами зафиксирован в размере около 583 млрд юаней.