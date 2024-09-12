Международный экипаж корабля «Союз МС-26» перешел на борт МКС

Экипаж корабля «Союз МС-26» перешел на борт Международной космической станции. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Люки открыты! Экипаж встречает Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Дональда Петтита!», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Участников 72-й длительной экспедиции на МКС встречали космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, а также астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» стартовала с космодрома Байконур накануне в 19:23 мск. Корабль полетел «экспрессом», стыковка к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента произошла уже через три часа.
По данным «Роскосмоса», с 1967 года это была уже 194-я стыковка, выполненная кораблями семейства «Союз», в том числе 92-я — к МКС.
Отмечается, что экспедиция Овчинина, Вагнера и Петтита продлится 202 суток. Запланирован выход в открытый космос, а также проведение ряда научно-прикладных экспериментов.