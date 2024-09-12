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Стало известно, что обещает погода в Иркутске 12 сентября 2024

До +14 прогреется воздух в Иркутске 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 12 сентября 2024 все еще не предвещает бабье лето. Осень обосновалась в областном центре, о чем свидетельствует понижение дневных температур. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, 12 сентября воздух прогреется до +14.

Погода в Иркутске 12 сентября 2024

— Переменная облачность, утром в пригородной зоне туман. Днем без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с. Температура днем +12…+14, — поделились метеорологи.

Что касается остальных частей региона, то дождь и мокрый снег накроют северные районы Иркутской области. Ветер будет преобладать северо-западный, а в центральной части Приангарья — юго-восточный с порывами до 14 м/с.

Столбик термометра днем поднимется до +14, а при облачной погоде всего до +7. Также синоптики предупреждают о возможных заморозках до −5. Вот, что обещает погода в Иркутске 12 сентября 2024 и регионе.