Дополнительные ремонтные работы идут на Академической в Иркутске

В Иркутске на улице Академической проводят дополнительные ремонтные работы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, по поручению мэра Руслана Болотова представители комитетов выехали на место и встретились с жителями.
— На правой стороне — от улицы Старо-Кузьмихинской до светофора — будут выполнены выправка колодцев и частичная замена верхнего слоя покрытия. В прошлом году эти работы мы не приняли, не оплачивали их. В нескольких местах нужно будет поднять бордюры. Замечания жителей, которые появились по итогам эксплуатации, постараемся устранить, — отметил председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.
Что касается износа системы водоснабжения от Мухиной до Старо-Кузьмихинской, то трубы решили заменить, чтобы предотвратить аварии в дальнейшем. До конца стройсезона на объекте установят дорожные знаки, ограждения тротуаров, обустроят газоны и посадят деревья, нанесут разметку и специальную плитку для людей с ОВЗ.
По просьбам жителей отсыпят парковку возле детской поликлиники № 6. А также рассмотрят возможность переноса дорожного знака, который закрывает светофор. Как пояснили в администрации, это создает неудобства водителям которые выезжают от ТЦ на Академическую.
Кроме того, на 97% выполнен ремонт улицы Академической от Старо-Кузьмихинской до Костычева. Работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».