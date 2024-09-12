Дополнительные ремонтные работы идут на Академической в Иркутске

— На правой стороне — от улицы Старо-Кузьмихинской до светофора — будут выполнены выправка колодцев и частичная замена верхнего слоя покрытия. В прошлом году эти работы мы не приняли, не оплачивали их. В нескольких местах нужно будет поднять бордюры. Замечания жителей, которые появились по итогам эксплуатации, постараемся устранить, — отметил председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.