РАН: Облако плазмы с вероятностью почти 100% ударит по Земле

Очередное облако плазмы, выброшенное на днях Солнцем, достигнет Земли почти со стопроцентной вероятностью. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Ученые провели необходимые расчеты и выяснили, что вероятность такого исхода равна 99,9% — на этот раз облако несется прямо к Земле, ошибка может быть только во времени прихода солнечных масс и в силе удара.
Ожидается, что облако достигнет планеты в четверг около 22 часов по московскому времени. Оно вызовет магнитную бурю уровня G1-G2 по 5-балльной шкале.
«Ее пик ожидается в 3−4 часа ночи, когда до планеты дойдет плотное ядро облака», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее ученые прогнозировали магнитную бурю на 10 сентября. Однако ее не случилось, поскольку облако плазмы, выброс которой произошел после вспышки 7 сентября, пролетело мимо Земли.