Капремонт системы электроснабжения проведут в детсаду № 28 Иркутска

В Иркутске полностью отремонтируют систему электроснабжения в детском саду № 28. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в дошкольном образовательном учреждении обновят оборудование, проведу ряд строительных и пусконаладочных работ. Сдача планируется к декабрю 2024.
— Здание построено в 1980 году. И такой масштабной модернизации не было с момента его ввода в эксплуатацию. Ремонт необходим. Его сделают в этом году благодаря дополнительному финансированию. На эти цели из муниципального бюджета выделено более 9,5 миллиона рублей, — прокомментировала начальник городского департамента образования Анжела Головко.
Подрядчик на выполнение работ уже определен. На время ремонта детей перевели в детские сады № 8, 18, 20 «Росинка», 55, 78, 84, 158, 178, 186.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Академической провели дополнительные ремонтные работы.