Капремонт системы электроснабжения проведут в детсаду № 28 Иркутска

— Здание построено в 1980 году. И такой масштабной модернизации не было с момента его ввода в эксплуатацию. Ремонт необходим. Его сделают в этом году благодаря дополнительному финансированию. На эти цели из муниципального бюджета выделено более 9,5 миллиона рублей, — прокомментировала начальник городского департамента образования Анжела Головко.