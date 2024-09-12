Ещё три дороги в Хабаровском крае освободились от паводковых вод

Продолжают освобождаться от паводковых вод территории населенных пунктов Хабаровского края. За прошедшие сутки полностью освободились от воды и вышли из зоны паводка внутрипоселковые проезды в селах Кедрово и Кукелево Вяземского района. Также в полном объеме восстановлен проезд по межпоселковой дороге между селом Вострецово и поселкам Октябрьский Охотского района, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.