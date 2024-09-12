Ещё три дороги в Хабаровском крае освободились от паводковых вод

Продолжают освобождаться от паводковых вод территории населенных пунктов Хабаровского края. За прошедшие сутки полностью освободились от воды и вышли из зоны паводка внутрипоселковые проезды в селах Кедрово и Кукелево Вяземского района. Также в полном объеме восстановлен проезд по межпоселковой дороге между селом Вострецово и поселкам Октябрьский Охотского района, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае в двух населенных пунктах края в двух муниципальных образованиях под воздействием паводка находятся два проезда по внутрипоселковым дорогам в селах Видное Вяземского района и Гайтер Комсомольского района.
Гребень Амурского паводка смещается у села Богородское Ульчского района. Ниже по течению отмечаются незначительные подъемы уровней воды до 2 сантиметров. По прогнозу к концу текущей недели паводок выйдет в Амурский лиман. У города Хабаровск в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 15−20 см.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. Владельцам подворий и участков, расположенных в низинах и вблизи рек следует заранее провести превентивные мероприятия по сохранению своего имущества. Туристам, рыбакам следует отказаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки. Также лучше отказаться от выезда за пределы населённых пунктов.