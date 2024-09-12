Экс-президент Перу Альберто Фухимори умер 87-м году жизни

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который возглавлял страну с 1990 по 2000 год, скончался на 87-м году жизни. Такое заявление сделала его дочь Кейко Фухимори.
«Наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу с Господом», — написала Фухимори в своих социальных сетях.
Дочь политика отметила, что причиной смерти стал рак. Она также призвала всех его последователей почтить память экс-главы государства.
Ранее Фухимори был приговорен к 25 годам тюрьмы. Он был признан в нарушении прав человека, а также в участии в коррупционных схемах. Несмотря на то, что решение о его помиловании было принято в 2017 году, он вышел из тюрьмы только в конце 2023 года.