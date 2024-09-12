Экс-президент Перу Альберто Фухимори умер 87-м году жизни

Ранее Фухимори был приговорен к 25 годам тюрьмы. Он был признан в нарушении прав человека, а также в участии в коррупционных схемах. Несмотря на то, что решение о его помиловании было принято в 2017 году, он вышел из тюрьмы только в конце 2023 года.