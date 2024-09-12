Нарушения при выполнении земляных работ нашли в Правобережном округе Иркутска

— В последнее время подрядчики все чаще стали нарушать элементарные нормы: при выполнении раскопок отсутствует ограждение или оно ненадлежащего качества, нет информационного щита со сведениями об ответственных за работы и сроках их проведения. Допускается складирование материалов в неотведенных местах, не убирают мусор и землю с дорог и тротуаров. За эти нарушения предусмотрены оформление предостережений и штрафы, — подчеркнула заммэра — председатель комитета по управлению округом Елена Торохова.