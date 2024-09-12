Нарушения при выполнении земляных работ нашли в Правобережном округе Иркутска

В Правобережном округе Иркутска проверили насколько качественно подрядчик выполнил земляные работы. Как сообщили в пресс-службе администрации, было выявлено несколько нарушений, в том числе при обновлении инженерных сетей.
— В последнее время подрядчики все чаще стали нарушать элементарные нормы: при выполнении раскопок отсутствует ограждение или оно ненадлежащего качества, нет информационного щита со сведениями об ответственных за работы и сроках их проведения. Допускается складирование материалов в неотведенных местах, не убирают мусор и землю с дорог и тротуаров. За эти нарушения предусмотрены оформление предостережений и штрафы, — подчеркнула заммэра — председатель комитета по управлению округом Елена Торохова.
Ресурсоснабжающей организации направили предписание. Сейчас ведется работа по замене кабеля на улице Карла Либкнехта в районе пересечения с Тимирязева. Нарушения обязали устранить до 15 сентября. Уже другой подрядчик нарушил регламент на улице Дзержинского между Декабрьских Событий и Карла Либкнехта. Там положили 200 метров нового водопровода, но при этом материалы складируют в не предназначенных местах, заставлена проезжая часть и тротуары.
В городском водоканале отметили, что замечания от администрации услышаны и культура ремонтных работ будет улучшена. В скором времени начнется благоустройство захламленных участков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре в детсаду № 28 проведут полное обновление системы энергоснабжения.