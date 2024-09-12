Рынок недвижимости живет обменом

Сегодня и банки отмечают, что средний чек по ипотеке серьезно падает, он даже в крупных городах-миллионниках составляет не более 3 млн руб., добавляет Монастырская. При этом построить альтернативную цепочку, в которой бывает по четыре-пять и даже шесть квартир, без риелтора невозможно, отмечает она. Мало подобрать объект — нужно, чтобы он был встроен в те сроки и в те условия, которые объявлены каждым продавцом своему покупателю. А, если, например, в цепочку встраивается квартира с детскими долями и нужно получить распоряжение органов опеки, либо объект, который уже находится в залоге у банка, то цепочка может просто распасться.