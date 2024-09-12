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Дачные теплоходы в Хабаровске возвращаются на речной вокзал

Больше месяца дачники отправлялись к своим участкам с остановки «Прибрежная».

Источник: Хабаровский край сегодня

В связи с падением уровня Амура у Хабаровска до отметок ниже 300 сантиметров, с 13 сентября теплоходы «Амурских пассажирских перевозок» снова будут забирать дачников с остановки «Речной вокзал» на набережной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, с 9 августа, когда уровень Амура превысил значения 300 сантиметров, теплоходы до островов Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский забирали и высаживали пассажиров на остановке «Прибрежная» по ул. Ремесленной в затоне РЭБ Флота.

На сегодняшний день уровень Амура у Хабаровска составляет 289 сантиметров, а в течение двух суток гидрологи ожидают спад уровня воды на 25−30 сантиметров.