Дачные теплоходы в Хабаровске возвращаются на речной вокзал

В связи с падением уровня Амура у Хабаровска до отметок ниже 300 сантиметров, с 13 сентября теплоходы «Амурских пассажирских перевозок» снова будут забирать дачников с остановки «Речной вокзал» на набережной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».