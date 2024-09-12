Внучка Маслякова отругала журналистов за съемку похорон на кладбище

Внучка Александра Маслякова Таисия обрушилась с критикой на журналистов, которые вели съемку похорон знаменитого телеведущего на кладбище. Об этом пишет NEWS.ru.
Восемнадцатилетняя девушка попыталась образумить назойливых репортеров. По ее словам, собравшиеся переживают «тяжелый момент».
«У людей горе, а они это все снимают», — заявила Таисия.
Напомним, Александр Масляков скончался от рака легких 8 сентября на 83-м году жизни. В среду его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Церемонию прощания посетили тысячи людей: друзья, коллеги и поклонники.
Напомним, с 1964 по 2022 год Масляков был неизменным ведущим программы «Клуб веселых и находчивых». Президент РФ Владимир Путин в своем соболезновании родным назвал его человеком многократного таланта.