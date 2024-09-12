Инвестиции «Интерроса» в проекты на территории ДФО превысили 70 млрд рублей

На полях IX Восточного экономического форума Группа «Интеррос» представила ряд масштабных инвестпроектов со своим участием, направленных на развитие регионов округа.
— Каждый из них создает рабочие места, повышает привлекательность субъектов ДФО для инвесторов и партнеров, способствует реализации миссии компании: бизнес — на благо общества. Совокупный объем вложений составляет уже около 72 миллиардов рублей, — отметил директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма компании «Интеррос» Александр Сафонов.
На ВЭФ-2024 дан старт первому этапу работ по возведению общественно-делового центра на острове Русский во Владивостоке. Он обеспечит резидентов Специального административного района (САР) офисными пространствами и станет местом притяжения для горожан и гостей дальневосточной столицы. По словам Александра Сафонова, инвестиции «Интерроса» в проект составят около 4,6 миллиарда рублей.
О том, как будет выглядеть будущий комплекс, стало известно по итогам конкурса среди ведущих архитектурных бюро России. Жюри возглавил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. По результатам нескольких этапов отбора победителем признана концепция архитектурного бюро ABD ARCHITECTS. Представленный проект соединяет в себе передовые архитектурные решения и при этом наиболее органично интегрируется в природный ландшафт острова Русский.
Площадь здания составит 13,2 тысячи квадратных метров. Помимо общественной зоны и офисных блоков с конференц-залом в комплексе разместится видовой ресторан с панорамой на 360 градусов, апартаменты, открытая благоустроенная территория. Важнейшим элементом центра станет IT-парк.
— Пожелание о его создании высказали компании-резиденты САР — будущие арендаторы. Финансово-технологический кластер позволит сформировать среду для разработчиков и перспективных стартапов, которая послужит связующим звеном между образовательными учреждениями и бизнесом. В IT-кластере разместятся научные лаборатории, просторные компьютерные классы, а также выставочные пространства, — сообщил Александр Сафонов.
Еще один масштабный проект, где «Интеррос» выступает в роли ключевого инвестора, — «Парк “Три вулкана” на Камчатке. Это туристический кластер международного уровня, который расположится в нескольких десятках километров от Петропавловска-Камчатского, неподалеку от вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый. Проект “Парк “Три вулкана” предусматривает создание сети туристических лагерей, соединенных маршрутами общей протяженностью более 150 километров.
Сердце парка — уникальный курорт «Сопка Горячая» в 80 километрах от аэропорта Елизово. Здесь планируют построить шесть гостиниц, рестораны, магазины, обустроить 30 километров горнолыжных трасс, три канатные дороги, геотермальную лагуну.
— При этом в проекте заложены принципы минимального вторжения в окружающую среду, — подчеркнул Александр Сафонов. — Предусмотрены компактное строительство горной деревни с полностью пешеходными улицами, использование экологически чистых местных природных материалов, минимизация энергопотребления, сбор и хранение материалов для переработки. На объекте будет активно использоваться геотермальная энергия для отопления, горячего водоснабжения и нагрева воды в бассейнах.
Парк «Три вулкана» станет одним из крупнейших проектов в сфере туризма в России и крупнейшим на Камчатке.
Фото: Инфографика «РГ» / Рафаэль Зарипов
Одно из важнейших направлений деятельности «Интерроса» — поддержка высокотехнологичных проектов. В ноябре 2021 года в сотрудничестве с Минвостокразвития РФ компания создала венчурный фонд «Восход», который инвестирует в российские DeepTech-проекты в таких сферах, как биотехнологии и медицина, робототехника, новая мобильность, «зеленые» технологии, агротехнологии и фудтех, микро- и оптоэлектроника, аэроспэйс.
На текущий момент фондом профинансировано уже 25 проектов, география включает десять регионов России, в том числе в ДФО.
Одним из поддержанных фондом дальневосточных стартапов стала якутская компания Sciberia. Ученые-основатели разработали нейросеть для диагностики заболеваний по медицинским снимкам на основе компьютерного зрения и искусственного интеллекта.
Победившая концепция будущего делового центра на острове Русский объединила передовые архитектурные решения и органичное сочетание с природным ландшафтом. Фото: «Интеррос»
Программный комплекс Sciberia позволяет в четыре раза быстрее обрабатывать результаты КТ с точностью анализа до 98 процентов. Разработки уже тестируют в трех больницах Якутска, а также в межрайонном медучреждении в Саяногорске. Привлеченные из фонда средства будут направлены на расширение портфеля продуктов, сертификацию и запуск продаж программного обеспечения медицинским организациям в России и за рубежом.
К слову, в этом году венчурная компания «Якутия» и фонд «Восход» подписали договор о создании инвестиционного товарищества «Саха-Восход». Совместный проект объединит средства региона и частный капитал для финансирования перспективных технологических компаний Якутии и других субъектов Дальнего Востока. Наиболее перспективные проекты смогут получить до 40 миллионов рублей на развитие и дальнейшее масштабирование.
В 2023 году фонд «Восход» инвестировал в стартап Novoskin из Улан-Удэ. Авторы проекта занимаются разработкой покрытия для местного лечения ожогов и различных типов ран без использования чужеродной клетки. Конечный продукт представляет собой биодеградируемое покрытие — искусственную кожу, которая способствует эффективному заживлению, и подходит для лечения ожогов II и III степеней, открытых ран, обморожений, пролежней и так далее. Проект находится на ранней стадии. Средства фонда направлены на прохождение необходимой сертификации и начальный этап коммерциализации.
В прошлом году фонд «Восход» также проинвестировал южно-сахалинский проект EduCity. Это сервис для изучения языковых и других профессиональных навыков с использованием технологии VR и Metaverse на основе искусственного интеллекта.
Поддержка фонда позволила компании завершить создание трех интерактивных игр с элементами ИИ для обучения школьников, а также внедрить возможность общения между пользователями сервиса. Сейчас EduCity подписал договоры о тестовом внедрении более чем с 20 школами, в том числе на Дальнем Востоке. До конца года стартап планирует выйти на первую выручку.
Другой проект из Южно-Сахалинска — туристический онлайн-гид «Иди лесом». Платформа открывает доступ к народным туристическим картам для пеших и автопутешествий. Ежегодно сайт посещают более полумиллиона человек. Благодаря инвестициям от фонда «Восход» компания занимается выходом в новые регионы, модернизирует операционную модель.