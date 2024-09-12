Инвестиции «Интерроса» в проекты на территории ДФО превысили 70 млрд рублей

Программный комплекс Sciberia позволяет в четыре раза быстрее обрабатывать результаты КТ с точностью анализа до 98 процентов. Разработки уже тестируют в трех больницах Якутска, а также в межрайонном медучреждении в Саяногорске. Привлеченные из фонда средства будут направлены на расширение портфеля продуктов, сертификацию и запуск продаж программного обеспечения медицинским организациям в России и за рубежом.