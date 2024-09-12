Теплый и солнечный четверг ожидает южноуральцев

В четверг, 12 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 12 сентября, у Александра, Арсения, Афанасия, Гавриила, Григория, Даниила, Дионисия, Елизаветы, Ефрема, Иоанна, Игнатия, Леонида, Макара, Никодима, Павла, Петра, Саввы, Спиридона, Феодора, Христофора и Иакова.
Между прочим, 12 сентября 2024 года отмечают день Александра Сытника. Согласно народным приметам, сегодня не стоит стричься или красить волосы. Дело в том, что можно тяжело заболеть, если делать что-либо со своей шевелюрой.