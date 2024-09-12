Челябинские ученые нашли способ выявлять загрязнение воды даже в мизерных концентрациях

Решение найдено группой ученых Южно-Уральского государственного университета в соавторстве с исследователями из Сибири. В настоящее время для того, чтобы обнаружить в водной среде органические и неорганические загрязнители используют так называемый хроматографический метод. Это достаточно дорогое удовольствие, требующее серьезного оборудования, долгого обучения персонала и длительного отбора проб. Ученые из Челябинска разработали экспресс-метод, которые позволяет экологам обойтись без отправки проб в лаборатории и выявить отравляющие вещества в воде прямо на месте. Причем метод покажет наличие загрязнителей в воде, даже если они находятся там в мизерных концентрациях.
Как сообщил научный сотрудник лаборатории экологических проблем постиндустриальной агломерации Роман Морозов, слова которого цитирует ТАСС, экспресс-метод запускается простым погружением в воду электрода, который отправляет сигнал на спецприбор, который сразу рассчитывает концентрацию растворенных в воде веществ. Ученые смогли подобрать компоненты, которые нацелены на то, чтобы обнаруживать в растворе конкретные вещества. Именно эти компоненты, размещенные на электроде, вступают в реакцию с загрязняющими веществами в воде, те самым выявляя их наличие и их концентрацию.