Челябинские ученые нашли способ выявлять загрязнение воды даже в мизерных концентрациях

Решение найдено группой ученых Южно-Уральского государственного университета в соавторстве с исследователями из Сибири. В настоящее время для того, чтобы обнаружить в водной среде органические и неорганические загрязнители используют так называемый хроматографический метод. Это достаточно дорогое удовольствие, требующее серьезного оборудования, долгого обучения персонала и длительного отбора проб. Ученые из Челябинска разработали экспресс-метод, которые позволяет экологам обойтись без отправки проб в лаборатории и выявить отравляющие вещества в воде прямо на месте. Причем метод покажет наличие загрязнителей в воде, даже если они находятся там в мизерных концентрациях.