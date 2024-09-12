ТАСС: Обвиняемая в убийстве Дугиной Вовк служила в рядах ВСУ

Гражданка Украины Наталья Вовк, которую обвиняют в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной, служила в рядах ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Как отмечается в документах, Вовк обладает необходимым уровнем военной подготовки и конспирации, полученным во время прохождения службы в украинской армии.
Напомним, следственные органы РФ заочно предъявили Вовк обвинение в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Женщину заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Автомобиль, за рулем которого она находилась, был подорван на Можайском шоссе в Подмосковье.
Убийство было раскрыто быстро. Как выяснила ФСБ, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнителем стала Наталья Вовк, которая успела уехать в Эстонию.