Правительство США не волнуют жизни простых украинцев. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, обращаясь к украинскому народу во время интервью журналистке из Луганска Фаине Савенковой.
Уотерс подчеркнул: все, что делает «американская империя» в других странах — стремится лишь к обогащению «американских плутократов».
По его словам, США не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина.
«Не совершайте ошибку. Народ Украины наверняка должен знать, что правительству США наплевать на ваши жизни», — цитирует РИА Новости музыканта.
Ранее Роджер Уотерс обратился к россиянам, поблагодарив за огромную жертву, которую российский народ принес во Второй мировой войне. Именно русские смогли остановить нацистов ценой огромного количества жизней, подчеркнул музыкант.
Между тем, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Роджеру Уотерсу выступить перед участниками СВО, отметив, что наши ребята высоко оценят это выступление.