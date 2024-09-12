В Хабаровском крае открыли новый памятник археологии

— Памятник этот с очень широкой хронологией вплоть до неолита. Он как слоёный пирог. Тысячи лет люди селились на этом месте. Довольно много для археологической разведки, а не сплошных раскопок, найдено много фрагментов керамической посуды. Много каменных орудий и отщепов эпохи неолита, — рассказывает археолог краевого центра ОПИК, у которого и был «открытый лист» на проведение этих работ, Андрей Самынин..