В Хабаровском крае открыли новый памятник археологии

Археологи Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры (ОПИК) вернулись из экспедиции в окрестностях национального села Сикачи-Алян в пригороде столицы региона. Им удалось во время научной разведки открыть ранее не известный науке памятник прошлого. Подробности они рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в эксклюзивном интервью.
— Разведку мы проводили по плану научно-исследовательской работы нашего учреждения. В него уже несколько лет попадают объекты, которые находятся рядом с Сикачи-Аляном. Мы проводим там целый комплекс мероприятий по мониторингу, инвентаризации и поиску новых памятников. В этом году мы определили границы трёх найденных в прошлом году в окрестностях Сикачи-Аляна памятников, а также обнаружили совершенно новый, — объяснил заведующий отделом археологии краевого центра ОПИК Евгений Черников.
Раскопки в окрестностях Сикачи-Аляна проводил ещё в прошлом веке великий советский археолог прошлого Алексей Окладников, а также другие его коллеги. Место считается относительно хорошо изученным. Однако, как показали новейшие исследования, на этой территории рядом с древними петроглифами люди селились довольно плотно во все времена. Новый для науки памятник археологии специалисты обнаружили рядом с турбазой вблизи национального села.
— Памятник этот с очень широкой хронологией вплоть до неолита. Он как слоёный пирог. Тысячи лет люди селились на этом месте. Довольно много для археологической разведки, а не сплошных раскопок, найдено много фрагментов керамической посуды. Много каменных орудий и отщепов эпохи неолита, — рассказывает археолог краевого центра ОПИК, у которого и был «открытый лист» на проведение этих работ, Андрей Самынин..
Пока решается вопрос с названием для нового памятника археологии. Проведение сплошных раскопок также дело будущего. Но уже очевидно, что земля вблизи Сикачи-Аляна, скорее всего, таит ещё в себе множество сюрпризов для археологов.