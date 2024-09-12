Резкие перепады: какая погода будет в Хабаровском крае 12 сентября

В четверг, 12 сентября, днём в Хабаровском крае сохранится ветреная и сухая погода, а к ночи повсеместно ожидается резкое падение температур. Соответствующий прогноз дали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +18…+20 градусов, к ночи похолодает до +1…+3 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9−14 м/с.
В Вяземском днём +21…+23 градуса. Без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
В Бикине днём +22…+24 градуса. Без осадков. Ветер западный, 6−11 м/с.
В Советской Гавани днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +11…+13 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с.
В Охотске днём +11…+13 градусов. Кратковременные дожди в течение дня. Ветер северный, 5−10 м/с.