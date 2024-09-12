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Центр города встал из-за многокилометровой пробки в Иркутске 12 сентября 2024 на Глазковском мосту

Из-за сужения дороги на Глазковском мосту встал центр Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

Пробки в Иркутске 12 сентября 2024 помогли взбодриться прохладным утром жителям областного центра. Из-за сужения проезда на Глазковском мосту встала одна из главных улиц города.

Пробки в Иркутске 12 сентября 2024

— Вот такие встречи по утрам вообще не радуют.

— Пропустите автобус тройку мы на пары опаздываем.

— Почему стоим? — обмениваются в сервисе онлайн карт сообщениями водители и пассажиры.

По данным 2ГИС затор растянулся от пересечения улиц Ленина и Чкалова далее до сужения проезжей части на Глазковском мосту.

Пробки в Иркутске 12 сентября 2024 парализовали дорогу вдоль парка имени Парижской коммуны по улице Маяковского в Свердловском округе. Также в городе стоит объездная Первомайский-Университетский. Заторы на дорогах оцениваются в четыре балла.