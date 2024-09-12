Центр города встал из-за многокилометровой пробки в Иркутске 12 сентября 2024 на Глазковском мосту

Пробки в Иркутске 12 сентября 2024 помогли взбодриться прохладным утром жителям областного центра. Из-за сужения проезда на Глазковском мосту встала одна из главных улиц города.
— Вот такие встречи по утрам вообще не радуют.
— Пропустите автобус тройку мы на пары опаздываем.
— Почему стоим? — обмениваются в сервисе онлайн карт сообщениями водители и пассажиры.
По данным 2ГИС затор растянулся от пересечения улиц Ленина и Чкалова далее до сужения проезжей части на Глазковском мосту.
Пробки в Иркутске 12 сентября 2024 парализовали дорогу вдоль парка имени Парижской коммуны по улице Маяковского в Свердловском округе. Также в городе стоит объездная Первомайский-Университетский. Заторы на дорогах оцениваются в четыре балла.