Центр города встал из-за многокилометровой пробки в Иркутске 12 сентября 2024 на Глазковском мосту

Пробки в Иркутске 12 сентября 2024 парализовали дорогу вдоль парка имени Парижской коммуны по улице Маяковского в Свердловском округе. Также в городе стоит объездная Первомайский-Университетский. Заторы на дорогах оцениваются в четыре балла.