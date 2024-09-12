В Нью-Йорке вспоминают жертв теракта 11 сентября инсталляцией Tribute in Light

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке; третий — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также следовал в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.