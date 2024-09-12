По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ ИСЗФ, завтра, 13 сентября, омичей ждет мощная магнитная буря. С вероятностью 99,9% до Земли дойдет облако выброса солнечной плазмы.
«Прошлый выброс шел мимо Земли и должен был задеть планету только краем. На этот раз выброс направлен точно на Землю, и ему просто некуда деться, кроме как прийти сюда к нам. Ошибка может быть только во времени прихода солнечных масс и в силе удара», — говорится в сообщении Лаборатории.
По расчетам ученых, магнитная буря начнется уже сегодня в 00:00 по московскому времени. Пик бури придется на завтра, на 6:00 по Москве. Ее уровень оценивается как средний. Примерно 15% составляет возможность бури уровня 3 и выше. Такую же вероятность имеют сценарии более слабого удара.
Буря будет бушевать весь день и пойдет на спад только к 18:00 МСК. Как отмечают ученые, в это время велика вероятность полярных сияний — не забудьте взглянуть на небо. Метеочувствительные люди могут испытывать в этот день слабость и недомогание.