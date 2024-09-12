Завтра, 13 сентября, омичей ждет мощная магнитная буря

«Прошлый выброс шел мимо Земли и должен был задеть планету только краем. На этот раз выброс направлен точно на Землю, и ему просто некуда деться, кроме как прийти сюда к нам. Ошибка может быть только во времени прихода солнечных масс и в силе удара», — говорится в сообщении Лаборатории.