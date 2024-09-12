Завершилась приёмная кампания в вузы

Впереди стоматологи.
Восемьдесят тысяч заявлений от абитуриентов со всей страны принял Дальневосточный федеральный университет. Всего на программы вуза зачислено 7 000 человек. Это свидетельствует о нелёгкой борьбе за каждое место — как на бюджетной, так и на коммерческой основе.
— Более 5 005 бюджетных мест заполнены полностью, — констатируют в приёмной комиссии университета. — Контрольные цифры в рамках приёмной кампании выполнены на 100%.
Огромный десант молодых людей атаковал прежде всего Восточный институт. В результате — более 3 600 заявлений по направлениям «Лингвистика» и «Международные отношения». 1 500 абитуриентов отправилось поступать в Школу экономики и менеджмента.
— Большой конкурс в ДВФУ был и на программы, связанные с медициной: на «Лечебном деле» конкурс составил 16,2 человека на место, на «Стоматологии» — 162 человека на место, — добавили в приёмной комиссии.
— Секрет рекордных цифр кампании объясняется тем, что вуз тесно работает с работодателями. У студентов уже во время обучения появляется возможность работать по ключевым направлениям, — отметила директор департамента по работе с абитуриентами ДВФУ Ольга Князева.
Выросло количество желающих обучаться во Владивостокском государственном университете — с 20 до 26 тысяч человек. На 26 тысяч выделено 800 бюджетных мест, среди них — специальности, связанные с информационными технологиями.
— Большой интерес у поступающих вызвали направления «Юриспруденция», судебная и прокурорская деятельность. Творческие абитуриенты выбирали рекламу, телевидение и дизайн, — говорит руководитель Центра по работе со школьными сообществами ВВГУ Артём Попутько.
1 248 абитуриентов принял Тихоокеанский государственный медицинский университет. В лидерах по популярности — «Лечебное дело» (236 человек), на втором месте — «Педиатрия» (54 человека), далее следуют «Стоматология», «Медико-профилактическое дело» и «Клиническая психология».
— В этом году абитуриенты демонстрировали более осознанный выбор, более чёткое понимание, чего они хотят, — сказал зампредседателя приёмной комиссии ТГМУ Игорь Королев. — Опорой многих вузов стали «целевики» — они подписали договор о работе в регионе после окончания университета.
На море и на суше.
На первый взгляд, всё благополучно в Морском государственном университете им. Невельского. Ответственный секретарь приёмной комиссии Ирина Ющенко делится — у приморских абитуриентов самые высокие баллы ЕГЭ по профильным предметам — математике, информатике, физике.
Традиционно логистика и IT-технологии впереди — до 24 человек на место. В общей сложности вуз принял более 1 300 человек. Университет активно пропагандирует такие специальности, как «менеджеры по социально-культурной деятельности», «юриспруденция», «экстремальная психология».
— При убывающем населении Дальний Восток берёт на себя две основные функции — добычу сырья и лесопереработку, — охлаждает пыл ведущий экономист региона Юрия Авдеев. — Создаются предприятия по федеральному заказу, но там работают приглашённые специалисты. Требуются квалифицированные рабочие. Большинство населения, в том числе юристы и психологи, остаются без работы.
Радует, что в бывшем ДВИММУ по сравнению с предыдущими годами вырос конкурс на исконные для вуза профессии — судовождение, эксплуатацию судовых энергетических установок и судового оборудования.
В актёры — платно.
В Дальневосточном государственном институте искусств сообщают — все бюджетные места на музыкальный и художественный факультеты заполнены. Цифры скромные, но стоит учитывать «штучность» профессий. 28 первокурсников — музыкальные специальности, около 15 — художники. А на театральный факультет ответственным ведомством бюджетных мест не предоставлено. В итоге платно постигать искусство служителей Мельпомены отправились 11 абитуриентов.