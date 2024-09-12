Завершилась приёмная кампания в вузы

Восемьдесят тысяч заявлений от абитуриентов со всей страны принял Дальневосточный федеральный университет. Всего на программы вуза зачислено 7 000 человек. Это свидетельствует о нелёгкой борьбе за каждое место — как на бюджетной, так и на коммерческой основе.