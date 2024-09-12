Губернатор Артюхов: поджегших вертолет в ЯНАО школьников вовлекли в это извне

Подростки пробрались на охраняемую территорию вертолетной площадки через повреждение в заборе. Они облили вертолет горючей жидкостью и подожгли его. Взрыв произошел после того, как одна из сигарет, брошенная школьниками, попала на судно. Поджигатели попытались скрыться, но были задержаны через час. В результате инцидента они получили ожоги и были доставлены в больницу.