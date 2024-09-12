Мэр Омска и директор дептранспорта навестили животных в приюте

Мэр города Сергей Шелест и директор департамента транспорта Вадим Кормилец навестили животных в муниципальном приюте «Друг». Они привезли в подарок корм и циркулярную пилу для строительства новых будок.
С работниками приюта руководители города обсудили работу бригад по отлову, необходимость ремонта транспорта учреждения, занятость ветеринаров, оказание коммерческих услуг, таких, как стерилизация кошек и собак, поиск новых хозяев для четвероногих постояльцев и многое другое.
«Забот масса, большое спасибо горожанам, большим предприятиям и маленьким ИП, которые оказывают помощь и поддержку нашему муниципальному приюту и другим подобным организациям — вместе проще решать любые задачи», — поделился Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Пока одни омичи помогают животным, другие продолжают беспощадно и безответственно их выбрасывать.
Как рассказала исполняющая обязанности директора приюта Юлия Нефедова, в учреждении ожидают пополнения — собак, брошенных на дачных участках.
Сейчас в приюте живет порядка 500 животных, по оценке специалистов, с учетом сезонной проблемы это количество значительно возрастет.