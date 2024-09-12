Мэр Омска и директор дептранспорта навестили животных в приюте

С работниками приюта руководители города обсудили работу бригад по отлову, необходимость ремонта транспорта учреждения, занятость ветеринаров, оказание коммерческих услуг, таких, как стерилизация кошек и собак, поиск новых хозяев для четвероногих постояльцев и многое другое.