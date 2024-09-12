«Трюфелем за 30 000 рублей/кг кормим улиток и крыс»: как ученые заставили расти в Сибири самый дорогой в мире гриб

— Во-первых, он занесен в Красную книгу и может вовсе исчезнуть. Выращивание в искусственных условиях сохранит вид для будущих поколений. Во-вторых, гриб содержит большое количество антиоксидантов и белка. Его можно использовать при создании косметических препаратов, спортивного питания и в фармацевтике. В нашей лаборатории в трюфеле уже было найдено соединение, которое может помочь в лечении шизофрении, деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Соединение обнаружено при анализе хроматографических спектров. И, конечно, трюфели — это прежде всего продукт, который хотелось бы распространить и сделать более доступным.