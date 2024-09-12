«Трюфелем за 30 000 рублей/кг кормим улиток и крыс»: как ученые заставили расти в Сибири самый дорогой в мире гриб

В качестве сибирского деликатеса не клюква или кедровые орешки, а… трюфель? Звучит, как фантастика, но через пять лет может стать реальностью. Работают над этим молодые ученые лаборатории экспериментальной нейрофизиологии Иркутского Государственного университета: восемь аспирантов и студентов под руководством кандидата биологических наук Дениса Аксенова-Грибанова. Проект поддерживается Российским научным фондом с 2020 года. Они решили одними из первых в России изучить самый дорогой в мире гриб (около 30 тыс руб/кг) и заставить его расти в суровом сибирском климате.
Забегая вперед, хочется сказать, что спустя четыре года исследование показало успешный результат.
Но, почему именно трюфель? На этот вопрос корреспонденту КП-Иркутск ответила научный сотрудник лаборатории, аспирант биолого-почвенного факультета ИГУ Екатерина Малыгина:
— Во-первых, он занесен в Красную книгу и может вовсе исчезнуть. Выращивание в искусственных условиях сохранит вид для будущих поколений. Во-вторых, гриб содержит большое количество антиоксидантов и белка. Его можно использовать при создании косметических препаратов, спортивного питания и в фармацевтике. В нашей лаборатории в трюфеле уже было найдено соединение, которое может помочь в лечении шизофрении, деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Соединение обнаружено при анализе хроматографических спектров. И, конечно, трюфели — это прежде всего продукт, который хотелось бы распространить и сделать более доступным.
Родина диковинного деликатеса — Италия и Франция. Но найти его можно и у нас, если хорошенько постараться. Чтобы добыть образцы для опытов, группа ученых взяла официальное разрешение у Росприроднадзора (сбор краснокнижных грибов грозит многомиллионным штрафом или реальным сроком — прим. ред.) и отправилась в Краснодарский край, а затем в Адыгею и Чувашию.
— Как правило, трюфель закрепляется на корнях дуба или бука, а потому обычно рядом с другими деревьями не растет, — объясняет Екатерина. — Для поисков была найдена дубовая роща. Также ученые заручились помощью местных жителей, которые занимаются этим много лет. Если в кино для «охоты» за трюфелем используются свиньи, то сегодня в этих целях дрессируют собак, у которых не менее острый нюх.
Первые открытия начались на этапе экспедиции. Сибиряки обнаружили белый итальянский трюфель, который, как ранее считалось, в России не водится. При этом, ценится намного выше (от 500 тыс руб/кг), чем любой другой вид.
Грибы нашли, в Иркутск доставили. Теперь предстояло заставить их размножаться в «неволе». И, если обычные груздь или подосиновик выпускают по ветру миллионы спор, то у трюфеля все намного сложнее. Их споры находятся в так называемых сумках, которые перед попаданием в почву нужно устранить. В природе за это отвечают дикие кабаны, которые переваривают все «лишнее».
— Мы решили заменить кабанов лабораторными улитками. Они со своей задачей справились. Следующий этап: прорастить мицелий (по-простому грибница) на чашке Петри. На это пришлось потратить четыре месяца. Сложность в том, что у трюфеля большое количество симбионтов: бактерии, вирусы, беспозвоночные животные. Поэтому в результате большинства попыток прорастало что угодно, но не трюфель.
Но время зря люди науки не теряли и угостили кулинарным изыском крыс. После — заставляли усердно тренироваться. Наблюдения показали, что грызуны-гурманы не только более активные и выносливые, но и обладают большей мышечной массой. Это подтвердило, что трюфель может стать натуральным компонентом для питания атлетов без токсического и аллергического воздействия.
Местом для посадки первого в Иркутске трюфеля выбрали Ботанический сад Иркутского Государственного университета. Мицелий бережно «подселили» к здешнему дубу, но первые два года капризный гриб погибал. Специалисты решили и эту проблему, разработав систему утепления из листвы, досок и укрывного материала.
— Сам трюфель растет пару месяцев, но грибница формируется от 3 до 5 лет, — говорит Екатерина Малыгина. — Последний образец мы посадили три года назад, а недавно провели биохимический анализ почвы, который показал — гриб прижился! Но извлекать его не торопимся. Нам важно, чтобы образовалась микориза — симбиоз трюфеля и корней дуба. Тогда мы сможем сделать выводы, какие условия нужны для его выращивания в более крупных масштабах.
Если эксперимент пройдет успешно, то в перспективе разработанной в иркутской лаборатории технологией смогут пользоваться сибирские фермеры и даже садоводы.