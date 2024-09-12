В Иркутске автобусы на садоводческих маршрутах будут ходить до 15 октября

В Иркутске автобусы на дачных маршрутах продолжат работу до 15 октября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, транспорт будет каждый день выходить на линию до конца сентября.
— А с 1 по 15 октября транспорт станет работать по сокращенному графику — по средам, субботам и воскресеньям, — поделились в администрации.
Сегодня жители областного центра могут доехать до 19 садоводств на общественном транспорте: «Статистик-2», «Стеклянка», «Аист», «Октябрьское», «Саяны», «Энергетик», «Строитель», «Политехник», «Южное», «Родник», «Таежник», «Коммунальник», «Светофор», «Изумруд», «Октябрьское», «Фотон», «Лебединка», «Дорожник» и в поселок Патроны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре из-за сужения полосы на Глазковском мосту утром образовались четырехбалльные пробки.