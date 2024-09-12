Невский проспект перекроют до середины дня

С 8:00 до 13:30 будет закрыто движение по участку Невского проспекта от дома 175 до площади Александра Невского и на самой площади. До 9:30 там еще будут пускать общественный транспорт, после — уже нет. А в 10 часов утра Невский перекроют от площади Александра Невского до Казанской улицы. Движение пустят только в 12:30. Также с 8:00 до 12:30 будет закрыта улица Александра Невского от Херсонской улицы до Невского проспекта.
Кроме того, уже закрыто движение транспорта на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского, в переулке Сергея Тюленина и на четной стороне набережной Мойки от Гороховой до Невского. Ограничения там снимут в 12:30.
В связи с перекрытиями изменятся трассы маршрутов общественного транспорта. Это коснется автобусов № 3, 7, 8, 15, 22, 24, 26, 27, 46, 49, 54, 55, 58, 65, 74, 76, 91, 105, 132, 141, 169А, 181, 191, 253 и 290, троллейбусов № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 и 42, а также трамвая № 3. Подробнее об измененных маршрутах можно узнать на сайте «Организатора перевозок».