Стало известно, когда в Приморье начнётся отопительный сезон

С приходом осени в Приморье усилили подготовку новому отопительному сезону. Несмотря на теплую, и где-то даже жаркую погоду и яркое «бабье лето», специалисты вовсю работают над подготовкой оборудования и инфраструктуры. В профильных ведомствах корр. ИА PrimaMedia рассказали, когда жители края могут ожидать подачи тепла в свои дома.