Стало известно, когда в Приморье начнётся отопительный сезон

С приходом осени в Приморье усилили подготовку новому отопительному сезону. Несмотря на теплую, и где-то даже жаркую погоду и яркое «бабье лето», специалисты вовсю работают над подготовкой оборудования и инфраструктуры. В профильных ведомствах корр. ИА PrimaMedia рассказали, когда жители края могут ожидать подачи тепла в свои дома.
Сейчас общая готовность инженерных сетей и объектов к отопительному сезону составляет приблизительно 90%. В частности, теплосети готовы на 86%, и идет завершающая фаза подготовки, включая гидравлические испытания для проверки участков трубопроводов. Эти меры направлены на предотвращение возможных аварий в холодное время года.
К слову, завершающий — четвертый — этап летне-осенних гидравлических испытаний пройдет с 23 по 30 сентября. Коммунальная услуга будет временно отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского района, которые получают ГВС от объединенной котельной, включающей котельные «Северная» и «Вторая Речка».
Особое внимание уделяется масштабной реконструкции теплосетей в краевой столице, где работы ведут Владивостокское предприятие тепловых сетей и АО «ДГК». Также активно ремонтируются системы отопления в Находке и других муниципалитетах края. Используются современные материалы, такие как полимерные и предизолированные стальные трубы, которые значительно увеличивают срок службы инфраструктуры.
Кроме того, ведется заготовка различных видов топлива для обеспечения бесперебойной работы более 800 теплоисточников, использующих уголь, мазут, газ и дизельное топливо.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Алексей Першин подчеркивает, что все подготовительные работы должны быть завершены до начала отопительного сезона, который стартует в северных районах менее чем через месяц.
В мэрии Владивостока корр. ИА PrimaMedia рассказали, что отопительный сезон в городе начнется согласно нормативу.
«Пять дней подряд температура должна быть ниже восьми градусов тепла», — отметили в пресс-службе.
И если в дальневосточной столице конкретной даты «включения» батарей пока нет, то в соседнем Артеме, например, уже отчитались, что тепло начнут подавать 15 октября. Традиционно первые на очереди — социально-важные объекты, среди которых школы, детские сады и больницы.
Напомним, третий этап летне-осенних гидравлических испытаний стартовал во Владивостоке 9 сентября. Структурное подразделение «Приморские тепловые сети» осуществляет ремонт магистральных сетей в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. С 9 по 23 сентября энергетики проверят на прочность Голдобинскую теплотрассу.