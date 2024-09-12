Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье в «день неприятностей»

В пятницу, 13 сентября, в Приморье изменится синоптическая ситуация, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидрмоета, ночью с северо-запада будет двигаться атмосферный фронт, который принесет облачность на большую часть края, но дожди ожидаются лишь в северных районах. В других местах осадков не будет.
Минимальные температуры составят +9…+14 °С, на северо-востоке +5…+7 °С, а на юго-западном побережье +16…+18 °С. Днем фронт покинет регион, дожди прекратятся, однако за ним придет холодный сибирский антициклон, и максимальные температуры значительно снизятся: до +15…+22 °С, на юго-востоке будет немного теплее, до +26 °С.
Во Владивостоке в пятницу осадков не предвидится, ночь будет теплой — +16…+18 °С. Днем усилится северо-западный ветер, температура составит примерно +20 °С.