Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье в «день неприятностей»

В пятницу, 13 сентября, в Приморье изменится синоптическая ситуация, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидрмоета, ночью с северо-запада будет двигаться атмосферный фронт, который принесет облачность на большую часть края, но дожди ожидаются лишь в северных районах. В других местах осадков не будет.