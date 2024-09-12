В Алзамае Нижнеудинского района открылась модельная библиотека

Книжный фонд библиотеки увеличился на тысячу экземпляров. Также в учреждении появились четыре разные зоны с многофункциональной мебелью. Для людей с ОВЗ есть отдельное рабочее место со специальным оборудованием: портативным видеоувеличителем и клавиатурой с большими кнопками.