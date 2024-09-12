В Алзамае Нижнеудинского района открылась модельная библиотека

В Алзамае Нижнеудинского района открылась после модернизации модельная библиотека. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, на ее обновление по нацпроекту «Культура» было направлено восемь миллионов рублей.
— В учреждении создано комфортное пространство. Посетители получат доступ к информационным сервисам, смогут заниматься самообразованием, читать книги в приятной обстановке, проводить встречи, — сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Книжный фонд библиотеки увеличился на тысячу экземпляров. Также в учреждении появились четыре разные зоны с многофункциональной мебелью. Для людей с ОВЗ есть отдельное рабочее место со специальным оборудованием: портативным видеоувеличителем и клавиатурой с большими кнопками.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре автобусы на дачных маршрутах будут ходить до 15 октября.