Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алзамае Нижнеудинского района открылась модельная библиотека

Книжный фонд библиотеки пополнился тысячей экземпляров изданий.

Источник: Комсомольская правда

В Алзамае Нижнеудинского района открылась после модернизации модельная библиотека. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, на ее обновление по нацпроекту «Культура» было направлено восемь миллионов рублей.

— В учреждении создано комфортное пространство. Посетители получат доступ к информационным сервисам, смогут заниматься самообразованием, читать книги в приятной обстановке, проводить встречи, — сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Книжный фонд библиотеки увеличился на тысячу экземпляров. Также в учреждении появились четыре разные зоны с многофункциональной мебелью. Для людей с ОВЗ есть отдельное рабочее место со специальным оборудованием: портативным видеоувеличителем и клавиатурой с большими кнопками.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре автобусы на дачных маршрутах будут ходить до 15 октября.