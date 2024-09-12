Вакцинация от гриппа стартовала в Хабаровском крае

Как подчеркнула главный внештатный инфекционист Минздрава России по ДФО Алла Кузнецова, чем раньше сделать прививку, тем больше шансов, что устойчивый иммунитет успеет сформироваться до начала эпидсезона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Грипп всегда начинает циркулировать неожиданно и в разное время, — отметила Алла Кузнецова. — В прошлом году, например, первые случаи мы регистрировали уже в октябре, а пик заболеваемости пришелся на ноябрь-декабрь. Вакцина безопасная, разрешена к использованию у детей с трех лет. При этом она содержит все те штаммы, которые ожидаются в этом сезоне».
В этом году необходимо привить не менее 60% населения страны и 75% от групп риска. К последним относятся работники медицинской и образовательной отраслей, школьники, пожилые люди, граждане с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также маленькие дети и беременные женщины.
Привиться можно в поликлинике по месту жительства. Врачебный осмотр и вакцинация для граждан проводятся бесплатно.