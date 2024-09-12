Вакцинация от гриппа стартовала в Хабаровском крае

«Грипп всегда начинает циркулировать неожиданно и в разное время, — отметила Алла Кузнецова. — В прошлом году, например, первые случаи мы регистрировали уже в октябре, а пик заболеваемости пришелся на ноябрь-декабрь. Вакцина безопасная, разрешена к использованию у детей с трех лет. При этом она содержит все те штаммы, которые ожидаются в этом сезоне».