В соответствии с информацией ведомства, по Омской области распространяются два вида коронавируса, а также риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.
«Среди находок респираторных вирусов 50,0% составили риновирусы, 8,3% — вирусы парагриппа, 8,3% — аденовирусы, 8,3% — коронавирусы (сезонные) и 25,0% — вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщается на официальном сайте омского Роспотребнадзора.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что в Омской области продолжается прививочная кампания против гриппа.
Напомним, федеральный оперштаб сообщил о выявлении в Омской области за прошедшую неделю 394 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель среди регионов Сибири.