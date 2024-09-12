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По Омской области распространяются два вида коронавируса

В четверг, 12 сентября 2024 года, в региональном Роспотребнадзоре сообщили данные о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области со 2 по 8 сентября 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с информацией ведомства, по Омской области распространяются два вида коронавируса, а также риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.

«Среди находок респираторных вирусов 50,0% составили риновирусы, 8,3% — вирусы парагриппа, 8,3% — аденовирусы, 8,3% — коронавирусы (сезонные) и 25,0% — вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщается на официальном сайте омского Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что в Омской области продолжается прививочная кампания против гриппа.

Напомним, федеральный оперштаб сообщил о выявлении в Омской области за прошедшую неделю 394 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель среди регионов Сибири.

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