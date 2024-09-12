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Омичку обязали вернуть материнский капитал и лишили родительских прав

Жительницу Любинского района через суд обязали вернуть материнский капитал и лишили родительских прав.

В ходе проверки было установлено, что женщина в 2013 году приобрела дом с использованием средств материнского капитала. Однако за десять лет она так и не оформила недвижимость в общую долевую собственность. А кроме того не занималась содержанием дома, в результате чего тот пришёл в непригодное для проживания состояние. Также за это время женщина была лишена родительских прав на четырёх своих детей.

Прокурор Любинского района направил в суд иск о взыскании с неё средств семейного капитала в размере 409 тысяч рублей в пользу детей в равных долях. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, суд иск удовлетворил в полном объёме.

Помимо этого надзорное ведомство будет контролировать действия органов опеки и по признанию дома аварийным. Это нужно, чтобы детей женщины поставили на учёт как нуждающихся в жилье.