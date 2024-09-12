Омичку обязали вернуть материнский капитал и лишили родительских прав

В ходе проверки было установлено, что женщина в 2013 году приобрела дом с использованием средств материнского капитала. Однако за десять лет она так и не оформила недвижимость в общую долевую собственность. А кроме того не занималась содержанием дома, в результате чего тот пришёл в непригодное для проживания состояние. Также за это время женщина была лишена родительских прав на четырёх своих детей.