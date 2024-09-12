Несколько улиц в Екатеринбурге перекроют из-за «Кросса нации»

С 7:00 до 15:00 ограничения будут действовать на ул. Татищева, от ул. Мельникова до ул. Репина, по ул. Пирогова, от ул. Репина до ул. Татищева, а также с 10:00 до 15:00 по ул. Репина, от ул. Татищева до ул. Пирогова. Кроме того, 20 сентября с 12:00 и 21 сентября до 15:00 на этих участках и на парковке в границах улиц Пирогова — Ключевской — Крылова — Татищева, а также улиц Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса будет запрещена стоянка транспорта.
«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие, проводимое на территории России. Основная его задача — привлечение населения к занятиям физкультурой, легкой атлетикой, а также популяризации здорового образа жизни. Забег традиционно проходит в третью субботу сентября.
В прошлом году в Екатеринбурге на массовый забег «Кросс нации» вышли около 19,8 тыс. свердловчан на дистанции от 1 до 12 км.