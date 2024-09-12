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21 сентября в Хабаровске изменят маршруты транспорта

Перекрытие улиц и новые маршруты транспорта из-за эстафеты в Хабаровске 21 сентября.

В Хабаровске изменят движение общественного транспорта из-за эстафеты 21 сентября, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Хабаровске 21 сентября пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, приуроченная ко Дню окончания Второй мировой войны. В связи с этим с 10:45 до 14:30 будут внесены изменения в работу общественного транспорта и ограничено движение по улицам Карла Маркса, Ленинградской, Ленина и Пушкина.

Троллейбусный маршрут № 1 будет работать только на участке от аэропорта до железнодорожного вокзала. Изменения коснутся и нескольких автобусных маршрутов:

№ 1 Л — пройдет через Серышева, Дзержинского и Ленина с остановкой у вокзала;

№ 1С — будет двигаться по Ленина, Волочаевской и Серышева до вокзала;

№ 14, 19, 82 — будут объезжать центр через Синельникова, Ленинградскую, Амурский бульвар и Дзержинского;

№ 21 — аналогично маршрутам 14, 19, 82, в оба направления;

№ 29К — через Ленинградскую и путепровод к Карла Маркса;

№ 29П — через Синельникова и Ленинградскую до Амурского бульвара;

№ 34 — пройдет по Амурскому бульвару и Дзержинского до Муравьева-Амурского, обратно — через Волочаевскую;

№ 56 — от Поворота Хабаровск-2 по Октября, Карла Маркса и Ленинградской;

№ 58 — через Синельникова и Ленинградскую до Волочаевской;

№ 61К, 61С — между вокзалом, Амурским бульваром и Муравьева-Амурского;

№ 70 — по Карла Маркса, Синельникова и обратно;

№ 83, 83П — с Муравьева-Амурского по Волочаевской и обратно;

№ 89 — через Амурский бульвар, Дзержинского и Ленина до Лейтенанта Орлова.

Маршруты № 52 и 75 временно приостановят работу.

Жителям и гостям города рекомендуется планировать поездки с учетом временных изменений. Более подробную информацию можно получить по телефону 45−00−56.