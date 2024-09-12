21 сентября в Хабаровске изменят маршруты транспорта

В Хабаровске 21 сентября пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, приуроченная ко Дню окончания Второй мировой войны. В связи с этим с 10:45 до 14:30 будут внесены изменения в работу общественного транспорта и ограничено движение по улицам Карла Маркса, Ленинградской, Ленина и Пушкина.