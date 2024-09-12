17 улиц в Омске стали светлее

Три десятка омских улиц делают светлее. На них идёт строительство новых линий наружного освещения. На восьми улицах свет уже горит, на девяти — светлее станет в ближайшее время. Об этом сообщили в мэрии Омска.
Для четырёх участков, на которых планируется освещение, ищут подрядчиков, по трём объектам готовят документы, ещё один объект проектируют.
Одним из крупных проектов, где в этом году появились фонари, стала улица Октябрьская на участке от ул. Осоавиахимовской до ул. Герцена. Здесь поставили светильники с мощностью ламп 100 и 120 Вт. Фонари поярче разместили вблизи пешеходного перехода.
Всего до конца года в Омске завершат 42 участка новых линий наружного освещения. Это 32 км дорог. На эти цели из городского бюджета было направлено 100 млн рублей.