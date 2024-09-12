Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 улиц в Омске стали светлее

До конца года в Омске планируется завершить строительство новых линий наружного освещения протяженностью 32 км.

Три десятка омских улиц делают светлее. На них идёт строительство новых линий наружного освещения. На восьми улицах свет уже горит, на девяти — светлее станет в ближайшее время. Об этом сообщили в мэрии Омска.

Для четырёх участков, на которых планируется освещение, ищут подрядчиков, по трём объектам готовят документы, ещё один объект проектируют.

Одним из крупных проектов, где в этом году появились фонари, стала улица Октябрьская на участке от ул. Осоавиахимовской до ул. Герцена. Здесь поставили светильники с мощностью ламп 100 и 120 Вт. Фонари поярче разместили вблизи пешеходного перехода.

Всего до конца года в Омске завершат 42 участка новых линий наружного освещения. Это 32 км дорог. На эти цели из городского бюджета было направлено 100 млн рублей.

ЖКХ