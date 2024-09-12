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Пермский университет намерен взыскать 2,2 млн рублей с бывшего ректора

Дмитрий Красильников нарушил процедуры начисления стимулирующих выплат сотрудникам.

ПГНИУ обратился в краевой арбитражный суд с иском о взыскании с бывшего ректора вуза Дмитрия Красильникова 2,2 млн руб. В ходе проведенной проверки университета Федеральное казначейство Пермского края обнаружило нарушения в процедуре начисления стимулирующих выплат.

Ряд выплат сотрудникам вуза ведомство признало незаконными. ПГНИУ вынужден возместить ущерб федеральному бюджету, пояснил «Коммерсант-Прикамье». Университет обратился в суд, законно посчитав, что ответственность за допущенные нарушения лежит на руководителе.

Дмитрий Красильников в июле 2020 года занял пост исполняющего обязанности ректора ПГНИУ, с мая 2021 года по февраль 2023 года он возглавлял вуз уже в статусе ректора.

Минобрнауки РФ ректором ПГНИУ назначило Игоря Германова. С февраля 2023 года Игорь Германов исполнял обязанности ректора Пермского госуниверситета.