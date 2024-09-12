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Умер известный красноярский писатель Эдуард Русаков

Об этом сообщили его родные.

Источник: соцсети

Утром 12 сентября от тяжелой болезни скончался известный красноярский писатель и журналист Эдуард Иванович Русаков. Об этом в социальных сетях сообщили его родные.

По образованию он врач-психиатр, работал заместителем главврача в психоневрологическом диспансере. В 1973 году Русаков поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, а в 1979 году вышел его первый сборник рассказов.

Уже через пару лет он стал редактором красноярской студии документальных фильмов, после работал корреспондентом, специалистом по связям с прессой в администрации Красноярска и заместителем главного редактора журнала «День и ночь».

Эдуард Иванович — автор более 30 книг, различных статей и очерков. Лауреат международной премии имени Фазиля Искандера и премии минкультуры края.

— Герои его книг — красноярцы. Друзья, соседи. Он открывал миру наш город с лучшей стороны, показывал сибирскую душу в своих теплых, лиричных произведениях, — говорит Алексей Додатко, спикер Законодательного собрания Красноярского края.