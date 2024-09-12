Когда же дадут горячую воду во Владивостоке: сроки и адреса отключений осени 2024 года

В частности, использовать бойлеры и кипятить чайники приходится горожанам на 40 лет ВЛКСМ, Адмирала Кузнецова, Борисенко, Гризодубовой, Добровольского, Калинина, Светланской, Ивановской, Воропаева, Героев-Тихоокеанцев. ГВС не будет в сотнях домов. Посмотреть полный список отключений можно здесь. Правда, многие жилые дома, например, в районе Авангарда, улицы Станюковича, Сабанеева, оставались без услуги по два и более месяца. Жалобы на отсутствие горячей воды поступают в редакцию до сих пор.