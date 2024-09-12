Когда же дадут горячую воду во Владивостоке: сроки и адреса отключений осени 2024 года

В дальневосточной столице постепенно холодает, недалеко момент, когда в домах включат отопление. Правда, в ожидании владивостокцы долгое время сидят без горячей воды. Причина — гидравлические испытания, третий этап которых, кстати, стартовал 9 сентября. Публикуем все, что известно о том, когда в дома во Владивостоке вернут горячую воду и когда придет отопление.
Сроки и даты гидравлических испытаний во Владивостоке в 2024 году
Гидравлические испытания стартовали еще 5 августа. Первый этап затронул Фрунзенский район и часть Ленинского. Именно их обслуживает Владивостокская ТЭЦ-1. К счастью, оставались люди без воды недолго: тепло потекло по трубам уже 14 числа.
Во время второго этапа коммунальная услуга стала недоступна для жителей Первореченского и еще одной части Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная».
А вот третий этап стартовал совсем недавно — 9 сентября. Работы закончатся 23 сентября, надеемся, тогда же и вернут коммунальную услугу. Под раздачу попали дома Первомайского и все того же Ленинского районов. Сейчас специалисты проверяют на прочность Голдобинскую, Фадеевскую теплотрассы. За тепло здесь ответственна ВТЭЦ-2.
В частности, использовать бойлеры и кипятить чайники приходится горожанам на 40 лет ВЛКСМ, Адмирала Кузнецова, Борисенко, Гризодубовой, Добровольского, Калинина, Светланской, Ивановской, Воропаева, Героев-Тихоокеанцев. ГВС не будет в сотнях домов. Посмотреть полный список отключений можно здесь. Правда, многие жилые дома, например, в районе Авангарда, улицы Станюковича, Сабанеева, оставались без услуги по два и более месяца. Жалобы на отсутствие горячей воды поступают в редакцию до сих пор.
По данным сервиса отключений vl.ru на момент публикации, ГВС нет в более чем 1800 домах города. Что ж, остается верить, что услугу вернут в срок — к концу месяца.
Когда ждать новых отключений горячей воды во Владивостоке 2024
Заключительный четвертый этап, стартует 23 сентября и продлится ровно неделю, до 30 сентября. Отключенными будут Советский и Первореченский районы. Их питают котельные «Северная», «Вторая Речка».
Без горячей воды останутся дома по следующим улицам: проспект 100-летия Владивостока, Багратиона, Бородинская, Давыдова, Енисейская, Кирова, Русская, Гамарника, Ильичева. Горячую воду подключат к 1 октября.
Отопительный сезон в прошлом году, напомним, начался 23 октября. Специалистам необходимо успеть завершить работы до наступления холодов.
Почему во Владивостоке так часто отключают воду
Каждый год на два-три месяца значительная часть Владивостока остается без горячей воды. Жители столицы Дальнего Востока начинают греть воду в тазиках или переходят на бойлеры. Причина, как правило, как раз-таки в гидравлических испытаниях. Но с каждым годом владивостокцы отмечают, что срок отключений не зависит от графиков, а их длительность лишь растет. И только прошлым летом началась самая масштабная замена изношенных сетей тепломагистралей.
Протяженность «возрастных» труб (тех, которым более 40 лет) в городе — порядка 400 километров из 500 километров теплосетей, находящихся в муниципальном ведении. Разумеется, вода в них ведет себя, как и положено в решете. В трассах происходит постоянная потеря теплоносителя, не нормировано давление. От этого и случаются порывы, приводящие к отключению тепла в домах.
В общем, по всему городу продолжаются локальные замены теплосетей. Например, недавно такая стартовала в районе Борисенко. На участке надо обновить более 270 метров труб. В сумме до конца 2024 года планируется замена 44 километров труб.
Ранее «КП» писала, что холодную воду отключили в практически тысяче домов пригорода Владивостока.