Чуда не произошло: в Бурятии женщина два года лечила рак корой осины

Как отмечают врачи, такой случай далеко не первый на их практике. Нередко онкозаболевание прибегают к народной медицине, в надежде найти лекарство от недуга. Да и интернет в этом случае помогает. По запросу «Лучшие народные метода борьбы с раком» выйдет не мало вкладок, правда эффективность не доказана.