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Чуда не произошло: в Бурятии женщина два года лечила рак корой осины

В Бурятии женщина пыталась вылечить рак осиной.

Источник: Комсомольская правда

Два года лечения рака по народному способу, который «завещали» прадеды и прабабушки не дали никакого результата. Жительница республики Бурятия пыталась излечить себя от онкологии осиной. Если быть точнее, то корой дерева.

— Лечение осиной не помогло. Рак слюнной железы за два года расцвел, точнее распространился дальше, — поделились в республиканском онкодиспансере.

Как отмечают врачи, такой случай далеко не первый на их практике. Нередко онкозаболевание прибегают к народной медицине, в надежде найти лекарство от недуга. Да и интернет в этом случае помогает. По запросу «Лучшие народные метода борьбы с раком» выйдет не мало вкладок, правда эффективность не доказана.

— «Благодаря противовоспалительным и антибактериальным свойствам осины люди излечиваются от онкологии», и далее много информации про чудодейственные свойства осины. Осина наверное и сама не имеет понятие, что ее кора лечит рак, — отметили медики.

По итогу два года самолечения, привели женщину в онкологический диспансер, где началось лечение запущенной болезни.