Как дети учатся в реалити-шоу разврату и свадьбам в кредит

Эти «Четыре свадьбы» я бы вообще закрыла по ведомству Эльвиры Набиуллиной. Потому что они загоняют людей в долговые ямы. Без конца показывают дорогие свадьбы. Люди берут на них кредиты. Вечная эта идея — чтобы поразить роскошью. Помню навязший на ушах анонс «Валерия из Энгельса научит, как всего за 500 тысяч сделать самую роскошную свадьбу». Эй, вы чего? У нас и пятьсот тысяч несколько лет нужно людям копить, особенно молодым. И никакой роскоши за эти деньги не будет — одни долги. А ведь там и за миллион, и за полтора показывают свадьбы. Я как-то даже писала в блоге очерк по мотивам подслушанного в кафе разговора: мы с дочкой зашли перекусить после детского спектакля, а за соседним столиком совсем юные жених и невеста встречались с распорядителем свадеб, как раз обсуждали торжество. Несколько раз девушка обиженно напоминала жениху: «А я хочу, как в “Четыре свадьбы”, “Но ведь в “Четыре свадьбы…” Я подумывала незаметно подкинуть парнишке записку, что-то вроде “Беги, не то будешь жалеть всю жизнь”, но постеснялась.