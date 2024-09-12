На время проведения Парада студенчества в центре Иркутска перекроют движение

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с 11:00 до 13:00 ограничат проезд по улицам:
Ленина от Сурикова до Карла Маркса;
Желябова от Ленина до Сухэ-Батора;
Карла Маркса от Ленина до бульвара Гагарина;
Бульвар Гагарина от Красного Восстания до Российской.
Также временно изменятся схемы движения общественного транспорта.
Автобусы № 3, 11, 16, 20, 23, 40, 49, 61, 67, 80 при следовании из центра города в сторону Глазковского моста после улицы Ленина направят по Дзержинского, Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Будут введены остановки «Филармония», «Центральный Рынок», «Завод имени Куйбышева», «Институт зрения». Исключены — «Художественный музей» и «Площадь графа Сперанского». От Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова транспорт пойдет по Марата, Карла Маркса, Ленина и далее по маршрутам. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Художественный музей» будут исключены.
Автобусы № 13, 31 при следовании от Маратовского кольца в центр города после улицы Карла Маркса (остановка «Кинотеатр Пионер») продолжат движение по Володарского, Дзержинского, Декабрьских Событий и далее по маршрутам. При следовании в центр города исключат остановки «Улица Пролетарская», «Улица Сухэ-Батора», «Цирк», введут — «Центральный Рынок», «Завод имени Куйбышева» и «Институт зрения».
Автобусы № 14, 28 ₽, 30, 37, 65 при следовании от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова будут направлены по Марата, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского до остановки «Центральный Рынок» (ул. Дзержинского, 32а). Исключат остановки «Сквер имени Кирова», «Художественный музей» и «Центральный Рынок» (ул. Чехова, 19). Из центра города в сторону Глазковского моста после улицы Дзержинского транспорт пойдет по Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановки «Улица Пролетарская», «Гастроном № 1», «Улица Сухэ-Батора» исключат. Будут введены остановочные пункты «Центральный Рынок» (ул. Дзержинского, 32а), «Завод имени Куйбышева», «Институт зрения» и «Улица Декабрьских Событий».
Автобусы № 6, 29, 33, 39 при следовании от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова направят по Марата, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского до остановочного пункта «Центральный Рынок» (ул. Дзержинского 32а). Исключат остановки «Сквер имени Кирова», «Художественный музей» и «Центральный Рынок» (ул. Богдана Хмельницкого, 15а). При движении из центра в сторону Глазковского моста после улицы Дзержинского транспорт пойдет по Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановку «Улица Сухэ-Батора» исключат. Введут остановки «Центральный Рынок» (ул. Дзержинского, 32а), «Завод имени Куйбышева», «Институт зрения» и «Улица Декабрьских Событий».
Автобусы № 8 в направлении от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова проследуют по Марата, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского, Декабрьских Событий и далее по маршруту. При следовании в центр исключат остановки «Сквер имени Кирова», «Цирк». Введут остановочные пункты «Филармония», «Центральный Рынок» (ул. Дзержинского, 26), «Завод имени Куйбышева», «Институт зрения» и «Улица Декабрьских Событий». Из микрорайона Зеленый в сторону Глазковского моста — после улицы Рабочая по Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Исключат остановки «Институт зрения», «Кинотеатр Пионер», «Улица Пролетарская», «Гастроном № 1», «Экономическая академия», «Художественный музей» и «Площадь графа Сперанского».
Автобусы № 48 при следовании в центр города после улицы Рабочая направят по Некрасова, Пролетарской, Желябова и далее по маршруту. Остановки «Художественный музей», «Филармония», «Центральный Рынок», «Улица Пролетарская» и «Улица Сухэ-Батора» будут исключены.
Автобусы № 66 при следовании от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова продолжат движение по Марата, Карла Маркса, Ленина и далее по маршруту. Будут исключены остановки в сторону центра города «Сквер имени Кирова» и «Художественный музей». В обратном направлении в сторону Глазковского моста автобусы пойдут после улицы Декабрьских Событий по Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Исключат остановки «Кинотеатр Пионер», «Улица Пролетарская», «Гастроном № 1» и «Улица Сухэ-Батора».
Автобусы № 7к, 90 при следовании из центра города в сторону Глазковского моста после улицы Ленина направят по Дзержинского, Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Введут остановки «Филармония», «Центральный Рынок», «Завод имени Куйбышева», «Институт зрения», исключат — «Художественный музей» и «Площадь графа Сперанского».
Автобусы № 56 при следовании из предместья Радищева после улицы Марата поедут по Карла Маркса, Ленина и далее по маршруту. Исключат остановки «Сквер имени Кирова» и «Художественный музей». Из микрорайона Солнечный в предместье Радищева после улицы Ленина они будут направлены по Дзержинского, Декабрьских Событий и далее по маршруту. Остановки «Художественный музей» и «Площадь графа Сперанского» исключат. Введут остановочные пункты «Филармония», «Центральный Рынок», «Завод имени Куйбышева» и «Институт зрения».
Автобусы № 74 при следовании от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова будут направлены по Марата, Карла Маркса, Ленина и далее по маршруту. Исключат остановки «Сквер имени Кирова» и «Художественный музей».
Автобусы № 12, 16к при следовании в центр города после улицы Ленина поедут по Дзержинского, Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Карла Маркса, Ленина и далее по маршрутам. Введут остановки «Филармония», «Центральный Рынок», «Завод имени Куйбышева» и «Институт зрения». Временно исключат — «Сквер имени Кирова», «Художественный музей» (в обоих направлениях) и «Площадь графа Сперанского».
Помимо этого, с 11:00 до 13:00 будет прекращено движение трамваев и троллейбусов по улице Ленина.