На время проведения Парада студенчества в центре Иркутска перекроют движение

Автобусы № 3, 11, 16, 20, 23, 40, 49, 61, 67, 80 при следовании из центра города в сторону Глазковского моста после улицы Ленина направят по Дзержинского, Декабрьских Событий, Нижней Набережной, Ленина, Сурикова, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Будут введены остановки «Филармония», «Центральный Рынок», «Завод имени Куйбышева», «Институт зрения». Исключены — «Художественный музей» и «Площадь графа Сперанского». От Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова транспорт пойдет по Марата, Карла Маркса, Ленина и далее по маршрутам. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Художественный музей» будут исключены.