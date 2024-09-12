В Красноярске официально стартовал отопительный сезон

В Красноярске 12 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщил мэр Владислав Логинов во время выезда на место реконструкции участка теплосети на Гастелло, 24.
Как отметили энергетики, запуск тепла будет осуществляться поэтапно. В течение 14 дней планируют подать тепло во все дома города.
На данный момент отопление включено в 209 социальных объектах, которые заранее подали заявки.
Владислав Логинов в разговоре с журналистами сказал, что это самое раннее начало отопительного сезона за последние пять лет.
Ранее сообщалось о том, что главный эпидемиолог минздрава Красноярского края призвала как можно скорее включить отопление в домах жителей региона.